De Obregón a Castejón

Esta semana estamos de celebración. Este periódico ha cumplido 35 años y hace unos días lo celebramos. Fue el evento de la temporada. Una fiesta a la que no faltó Francisco Javier Moll, fundador y presidente de Prensa Ibérica, la editorial que publica LA OPINIÓN. Ni tampoco el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Políticos, periodistas, empresarios, colaboradores del periódico como la que les escribe… No faltó nadie a la cita.

En una noche de primavera de lo más agradable fuimos muchos los amigos que no faltamos a la cita para celebrar los 35 años de ‘La Opi’. Quiero aprovechar estas líneas para felicitaros por el trabajo y pasión por el periodismo de rigor. Un placer formar parte del equipo de opinión. Me van a permitir que destaque del evento con una mención especial a las hamburguesas de Paco Rosa y un delicioso bocado de atún rojo con ostras que causó sensación entre los presentes. Mi compañero de página me descubrió este delicioso manjar y no nos despegamos de la estación de ostras y atún toda la noche.

Pero la semana nos ha dado más momentos a destacar. Tras la resaca de la fiesta del periódico, el jueves me desperté con la noticia de Ana Obregón y su hija por gestación subrogada. Hace tiempo que no veía un disparate semejante, comprar un bebé al no poder superar la muerte de un hijo. No cuestiono la edad, pero sí, porque no olvidemos que con 68 años criar a un bebé no creo que sea lo más recomendable. Pero lo que realmente me parece escandaloso es que ante el dolor de la pérdida de su hijo, cada día hemos sido testigo a través de sus redes sociales y sus intervenciones en la televisión cómo contaba su dolor y las ganas de reunirse pronto con su hijo y sus padres, también fallecidos hace escasos meses. El dolor, la pérdida, la soledad, el vacío son los momentos que le han llevado a comprar una niña a través de un vientre de alquiler y a mi me parece una burrada. Del debate nacional sobre la gestación subrogada, hablamos otro día, aunque yo ya les anticipo que soy más partidaria de la adopción.

Sigamos este bonito viaje por los titulares nacionales y regionales de la semana, como no mencionar la imputación a Ramón Luis Valcárcel, segundo ex presidente de la comunidad autónoma imputado. Pero en la mejor tierra del mundo no pasa nada, todo seguirá igual, porque preferimos la presunta corrupción que la mediocridad de la oposición. Lo mires por donde lo mires no tenemos salida. Y mención especial a la periodista de Onda Cero Rosa Roda y la entrevista que le sacó al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo. Si Unamuno levantara la cabeza.

Pero lo más divertido de la semana y como dice un amigo, tengo el don de estar siempre donde pasan las cosas. Fue el otro día mientras comía en una terraza en Murcia. Allí fui testigo del despliegue de la lona de la candidata a la alcaldía de Cartagena, Ana Belén Castejón, frente al palacio de San Esteban. La publicidad es esto, salirse de la norma, hacer acciones que provoquen, que generen una reacción y notoriedad. Eso para mí es lo que ha conseguido la candidata por Sí Cartagena. Ahora que muchos partidos hablan de creatividad, a más de uno se lo tendría que hacer mirar, porque no conectan, ni comunican, ni se acercan a la ciudadanía.

Ahora llega el tiempo del recogimiento, la devoción, el incienso, los caramelos, las procesiones, los pasteles de carne, Lunes Santo, Luis la Rosario y el color magenta. Llega el tiempo de la reflexión y la penitencia, del azahar en las calles y las terrazas para desgracia de alguno y deleite de todos. Llegan los blancos y azules, las cuádrigas, los desfiles bíblico pasionales, los bordados en oro, la pasión diferente de Lorca. Llegan los tambores de Mula, o los Marrajos y Californios de Cartagena. Es tiempo de disfrutar las tradiciones de familia, de lo nuestro, de las cosas que nos emocionan, disfruten de estos días. ¡Y viva el paso Azul!