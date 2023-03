Felicidades y, ante todo, buenos días si los tienes y mejores deseos si no. No sé si te das por aludida como miembro de un periódico solo por estar leyéndolo el día que celebra su cumpleaños, pero vamos a jugar a que sí. Después de todo, yo tampoco llevo tanto tiempo trabajando aquí y si con menos de un año puedo formar parte de esto, tú también te lo mereces, claro que sí.

Ahora que hemos instalado este agradable clima de intimidad, voy a tomarme la libertad de imaginar qué te gustaría que yo te contara aquí. Esto es una revista para conmemorar los treinta y cinco años que cumple La Opinión de Murcia, pero de aquí hacia atrás poco puedo decirte: el primer recuerdo que tengo con un periódico (suponiendo que no valen las manualidades del colegio) igual es de 2010, así que mejor me concentro en hablar de lo que sé.

No quiero pecar de soberbia, pero apuesto a que si pudieras elegir y frotarme cual lámpara de aladino te gustaría que te contara algún ‘salseo’, un romance, una escaramuza o historia que haya pasado dentro de este emblemático edificio que todos (mi generación, por lo menos) hemos mirado por última vez al abandonar Murcia en un BlaBlaCar.

Esto no puede ser, querida, pero lo menciono para que tú sepas que yo tengo en cuenta qué es lo que (creo) que te gustaría saber. Por suerte, para hacer mi trabajo todos los días no tengo que recurrir a una creatividad tan limitada como humana, y aquí contamos con herramientas para saber qué es lo que a ti, o por lo menos a la mayoría, os interesa encontraros en el periódico. Una ventaja técnica que se suma a un equipo impecable que, con su experiencia y apoyo, edita y selecciona los millones de ‘cosas’ que pasan en nuestra Región.

La combinación de talento y tecnología quizá sea el secreto del éxito de este medio y, probablemente, también la razón por la que tú estás aquí leyendo y celebrando con nosotras los treinta y cinco años de existencia. Pero yo destacaría otra característica que en mi campo he agradecido especialmente: la valentía.

No tengo estadísticas que respalden esta impresión, pero creo que todavía son muchas las personas que se resisten a considerar al digital como un plano respetable de la realidad. En este medio me he encontrado con un equipo y unos lectores que, de alguna forma, consideran tan interesante lo que puede pasar en las redes como fuera de ellas y creo que esto es tener altura de miras.

En un contexto donde algunos han tachado a las redes sociales y a los buscadores de enemigos del periodismo, que un medio local se interese por cubrir lo que allí pasa no solo me parece intrépido, también inteligente. Por aportar un dato que defienda esta postura, según el estudio ‘Digital 2023: Global Overview Report’ los internautas pasamos seis horas y treinta y siete minutos de media conectados a la red.

De esas casi siete horas que pasamos ‘enganchadas’ al móvil, ¿cuántas ocupamos leyendo el periódico? Si hacemos bien nuestro trabajo, estoy convencida de que cada vez más.

Así que sin ser yo pitonisa ni nada de eso, hoy he venido a leerte el tarot, a estudiarte la mano, o a interpretarte el horóscopo, que tan de moda está hasta en lo más alto de nuestra política regional (un abrazo de Cáncer para López Miras si está leyendo esto).

En definitiva, a decirte qué veo en nuestro futuro como parte de este periódico: como mínimo, treinta y cinco años más. No tengo pruebas pero tampoco dudas de que si seguimos así, apostando por la tecnología, el trabajo en equipo y la valentía, firmamos por más del doble de lo que ya llevamos vivido.

Y brindo porque, esta vez sí, estemos ahí tú y yo para verlo