Black dollars matter

Compartí escenario en el Foro de la Cultura de Valladolid con Andrew Marantz, buen periodista de The New Yorker y autor de un libro interesante, Antisocial (Capitán Swing), sobre los grupúsculos de incels de derechas y troles trumpistas. Nuestra charla versaba sobre las hordas de internet. Fue una conversación enriquecedora que tuvo, sin embargo, un momento raro.

Cuando Marantz me dijo que los que ejercen la violencia en Estados Unidos son los derechistas, yo le recordé que las protestas de Black Lives Matter de 2020 habían provocado más muertos que ninguna otra en los últimos años. Él negó que hubiera muertos y dejó entrever que tal vez yo me había tragado un bulo. Como no supe citarle en qué medio lo había leído, ni el número exacto de muertos, ni las circunstancias, me dije que era posible: después de todo, él es estadounidense, periodista en una prestigiosa revista, y yo soy de Murcia. Además, citó un estudio científico que arrojaba la conclusión de que casi la totalidad de esas protestas habían sido pacíficas.

¡Debí tragar muchos bulos! pensé, puesto que recordaba a la Guardia Nacional con sus tanquetas, edificios en llamas en unas 200 ciudades, tiroteos y toda clase de escenas de violencia extrema. Pero a falta de datos concretos en mi bolsillo, ¿quién era yo para negarlo? La cosa quedó ahí, al menos sobre el escenario, pero ya he dicho que Andrew es un buen periodista. Cuando salimos a la calle se quedó rezagado y luego vino hacia mí con cara de asombro y el móvil en la mano. Acababa de confirmar que yo tenía razón, es decir, que él no sabía nada de esos muertos, ¡lo cual sí que era asombroso! Había encontrado la noticia en The Guardian: en las protestas por George Floyd murieron al menos 25 personas.

Pues bien: ahora ha salido un dato todavía más horrendo sobre aquella mafia organizada sobre el sentimiento de culpa de los estadounidenses blancos de izquierdas. Las campañas de presión, acoso y chantaje moral de BLM también representaron, según Newsweek, la extorsión más lucrativa de la historia de las empresas estadounidenses. El Instituto Claremont ha publicado la base de datos más completa hasta la fecha sobre las contribuciones de empresas al movimiento desde 2020 hasta el presente. El montante asciende a 82.900 millones de dólares (has leído bien), lo que está por encima del PIB de 46 países africanos.

¿Adónde ha ido ese dinero? Nadie lo sabe. Pero Patrisse Cullors, fundadora de BLM, ha comprado al menos cuatro mansiones.