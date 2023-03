Libros. Hace unos días, acabé de leer La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa, un libro que se me escapó en su momento y que compré hace poco en un puesto de libros de viejo por 2 euros. Lo he disfrutado muchísimo. Me ha parecido de lo mejor de este autor y pensé que era uno de esos libros que huelen a premio Nobel. Una belleza, oiga. Y pensando que me hacía falta algo más ligero para desengrasar de tanta literatura de calidad, compré en la librería una novela de un autor español de esos que hacen bestsellers, del que no había leído nada y que me costó 20 pavos. Decía en la contraportada que ha vendido 1.700.000 libros así que pensé que esto era exactamente lo que yo buscaba y me puse a leerlo. Es más malo que la quina.

Náufragos. Parece ser que en Ciudadanos se ha tocado con la corneta ‘abandono de buque’ que es un toque que existe, los que hicieron la mili lo saben. Es como ‘sálvese quien pueda’, pero en marinero. Así que, una vez lanzados al agua, estos hombres y mujeres nadan hacia los distintos barcos que los rodean buscando seguir a flote. Ellos, no los barcos. Malos presidentes. Qué vergüenza lo del ‘caso Negreira’. Cómo van a explicar los dirigentes del Barça que le pagaron siete millones y medio de euros al vicepresidente de los árbitros a cambio de unos informes orales. Y esas barbaridades las sufren los aficionados y los jugadores. Además, que el club puede hundirse si lo echan de las competiciones europeas, lo que le supondría unas pérdidas económicas que no podrían asumir. Y esto ocurre precisamente ahora que se estaba hablando de la posible vuelta al Barcelona de Messi, que parece que no está contento en el PSG. Socialistas. Con tanto viaje internacional –lo mismo está en Europa que en América y ahora se va a Asia a ver a Xi Jimping – no sé si Pedro Sánchez estará buscando sustituir a Josep Borrell como Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La verdad es que al catalán se le ve ya algo pasado de años y a Sánchez le puede ir bien ese puesto. Además, habla inglés y francés. Y así descansarían todos los portavoces de los otros partidos que ya no les queda qué llamarlo y qué insulto dirigirle. Bien es verdad que cuando gobierna alguien del PSOE siempre pasa lo mismo. ¿Se acuerdan de las cosas que le decían a Zapatero? Y, al final, de tonto tenía lo que yo de cura. En cualquier caso, a mí me cae mucho mejor Zapatero que Pedro Sánchez. Resarcida. Una mujer en un puesto de frutas y verduras del mercado le dice a la vendedora: ‘Nena, las fresas que me diste el otro día se me han pasado enseguida. Tuve que tirar varias. A ver si no me engañas más, que llevo años comprándote las cosas a ti’. ‘De eso nada’, dice la chica, ‘ahora mismo te doy yo tantas fresas como tú tiraste, y, por supuesto, no te las cobro. Que te quiero yo a ti mucho, Magdalena’. Se vende. Un hombre habla con otro cerca de la puerta de mi estudio. ‘Si estás interesado, puedes comprar el discurso de Tamames de la moción de censura. Se vende en Internet por 4.75 euros, en versión digital’. El otro exclama: ‘¡Ostras, no me jodas! ¡Más escarnio todavía!’ Región de Murcia. Ya es primavera. Se nota, se huele, se ve. Hay que disfrutarla, y nosotros, los de aquí, sabemos hacerlo. Ya se ve a mucha más gente en la calle, en las terrazas de los bares, en los parques y jardines. Y la costa está ahí, esperándonos. Tenemos suerte de vivir en un lugar tan especial como este. Series y películas Sigo viendo Entrevías. Está bien. Y voy a empezar Hasta el cielo, que me la ha recomendado un amigo. Ya ven que todo muy español, y es que yo soy muy español, oiga. Hay una película por ahí, en las plataformas, que se llama Ali y Ava que es muy conmovedora, y que trata de unos ambientes del Reino Unido que no suelen verse en otras películas. Es el mundo de los inmigrantes ya asentados allí muchos años y su relación con ingleses, irlandeses, etcétera, de clase baja. Los protagonistas son unos actores estupendos, y no son guapos, ni jóvenes, pero llenan la pantalla.