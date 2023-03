El liberal socialdemócrata

Se conoce que a nuestro presidente, López Miras, le ha dado un repetente y se nos ha vuelto socialdemócrata. Vade retro. Fernando, no te pierdas. De un tiempo a esta parte sale cada día a los medios para anunciar una buena nueva. La penúltima: dará seiscientos euros a pequeños comercios que dispongan de dos personas empleadas. ¿Qué será lo próximo?

La deriva socialdemócrata tiene su origen, sin duda, en la visita que hace semanas hizo al papa socialcomunista Francisco. Todo se pega, menos la hermosura. Desde entonces, no hay día en que no convoque a los medios para anunciar medidas de reparto, subvenciones, apoyos y ayudas, esa política propia de rojos que solo promueve el parasitismo y anula el emprendimiento. Adiós a la competitividad y al esfuerzo, hola a las paguicas y al subvencionismo de la teta pública. Por Dios, Fernando, para, contente, piensa las cosas antes de hacerlas. En Murcia no queremos comunismo, y lo sabes. De hecho, tú eras el parapeto hasta que se te ha ido la olla.

¡Ah! ¿Es por la proximidad de las elecciones? Si es así, lo podríamos entender, pero poquito, pues no nos digas que pretendes obtener la mayoría renunciando a los sacrosantos principios del liberalismo. Para eso vamos y votamos a Pepe Vélez. Es verdad que todas las subvenciones a fondo perdido no pueden ir a parar a PAS, y que para disipar dudas viene bien el lema «Pas, Pas, Pasta para todos», pero no hay que pasarse, pues en la mejor tierra del mundo es imposible que haya gente que necesite ayudas económicas o sociales después de tantos lustros de Gobierno popular.

El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los murcianos, como sueles decir, pero no repartido a troche y moche. Lo último que nos quedaba por ver era la sanchistización de López Miras. Al final sólo nos va a quedar Tamames.