La sonrisa etrusca

La boria en Murcia es una capa brumosa que emerge de la tierra y se extiende a ras del suelo por la huerta con el encanto de una imagen pictórica. Se forma por condensación del roce de una capa de aire cálida con una superficie fría. No suele ser presagio de bonanza y, como al mal aire de la estepa castellana, conviene evitarla. Para el huertano hacendoso que se demoró arrancando las malas hierbas, es el momento de apresurarse a casa, donde ya huele a leña quemada y los braseros guardan un cálido abrazo a los primeros refugiados.

Vivimos tiempos de emergencia y de impostura. La emergencia es muy parecida a esa boria perversa que cala hasta los huesos y está en el origen de algunas enfermedades reumáticas que hacen caros los años que vamos cumpliendo. Es aquí donde vemos la impostura de los tiempos, pues todavía hay presidentes autonómicos que presumen de sanidad pública y achacan las protestas de los sanitarios a una conspiración judeomasónica, cuando la demora en la atención médica es sólo comparable a la merma de los servicios bancarios.

Como surgida de una bruma espesa, se presenta la moción de censura de Vox que postula como candidato a Ramón Tamames. En la primera mitad de los ochenta, fui a escucharle a una conferencia al hemiciclo de Letras; sitio espléndido y luminoso para tiempos de efervescencia de las ideas, especialmente las políticas. Aquel salón fue sustituido por otro tan mínimo y escueto como los eslóganes y etiquetas que han reemplazado a éstas. Los ilustres conferenciantes de antaño tendrían hoy que pedir permiso a los inquisidores que han ideado el pin parental para proteger a los jóvenes del conocimiento y la ciencia, pero, sobre todo, de su propia ignorancia.

Venía Tamames en un momento estelar: insigne profesor, afamado economista, dirigente del eurocomunista PCE, la vía parlamentaria alejada del estalinismo. En el turno de preguntas, un irascible militante de Fuerza Nueva se enzarzó con él en una discusión sobre los crímenes de los republicanos durante la Guerra Civil. Inasequible al desaliento, el sujeto convirtió su pregunta en diatriba y su importunidad en impertinencia, transformando el debate en una última batalla fantasma, trasnochada e improductiva. Recuerdo aquel episodio con el sabor de lo rancio, ya iniciado en la lectura de los historiadores anglosajones que por aquel entonces presentaban sus estudios sobre la Guerra Civil con un rigor y solvencia que desmontaba la falsa y panfletaria cruzada salvapatrias del franquismo. La Historiografía española estaba entonces despertando de un letargo secular.

Para un joven preuniversitario, el mundo era fundamentalmente un futuro por descubrir y el pasado eran las experiencias de los padres y abuelos, las tragedias familiares de la sangre derramada y del hambre de la posguerra, para las que había que poner una sosegada y documentada distancia. El espíritu de la Transición también contribuía a pasar página y el precio del olvido era insignificante para la juventud. No imaginaba entonces lo caro que es para la sociedad. La historia ha de conocerse y asumirse como pasado, pues el conocimiento de la tragedia provoca la catarsis liberadora. Una lección de la Atenas clásica que conviene aprender.

Poco tiempo después de aquella conferencia, Tamames inició un viaje ideológico hacia el centro derecha que sorprendió a propios y extraños. No discutiré si fue caída del caballo como San Pablo o pérdida de la chaveta por un testarazo, pero ni en una distopía febril lo hubiera imaginado prestado al juego de aquellos fanáticos con los que discutió aquella tarde en Murcia. Veremos, pues, a Tamames emergiendo de aquellos intransigentes que hicieron del rencor y de la muerte algo más que un oficio.

Tamames siguió su propio guion, como siempre ha hecho, aunque por haber sido filtrado a la prensa, casi nadie prestará atención, como si fueran las batallitas del abuelo, pero es precisamente su edad la que me evoca a José Luis Sampedro, economista como él, refugiado en la literatura, lúcido contertulio, un auténtico humanista contemporáneo. Unos años antes de morir, a los 96 prologó la traducción española del ¡Indignaos! de Stéphane Hessel que inspiró al movimiento 15M. En ese mismo contexto de la crisis del 2008, reeditó un tratado escrito en sus tiempos de catedrático de Economía, La inflación (al alcance de los ministros), muy crítico con las teorías económicas neoliberales y ortodoxas. Contó con la colaboración de Carlos Berzosa, que fuera rector de la Complutense, para actualizar su teoría sobre la inflación como lubricante imprescindible del capitalismo, en su imparable tendencia por hacer más ricos a los ricos en lugar de menos pobres a los pobres.

La obra literaria más conocida de Sampedro es La sonrisa etrusca, una deliciosa novelita que cuenta la historia de un viejo partisano calabrés que conoce a su nieto Bruno en la casa de su hijo en Milán. Inspirada en la escultura de terracota del Sarcófago de los esposos de Villa Giulia, el hieratismo de las figuras hace resaltar la sonrisa perfilada en sus rostros, que resulta así tan enigmática como intemporal. Un canto a la vida y al amor, que el abuelo Salvatore quiere transmitir a su nieto como el conocimiento más ancestral y valioso del mundo antiguo.

La visión del país que presentó Tamames, crítica con el gobierno, no es la misma que hubiera expuesto Sampedro, que no lo sería menos. Pero Sampedro, que luchó en los dos bandos, nunca habría aceptado la propuesta de Vox, porque creía en una sociedad de seres libres y no precisamente en la libertad de los ricos que propugnan los Abascales y las Ayusos. De Sampedro tomo una cita, «sin libertad, lo que vivo no es mi vida, y aquella sonrisa de quienes han conocido lo más hermoso de la vida».