Aviso a navegantes machistas

Hace unos días me vino a la mente ese refrán de «más vale callar y parecer tonto, que abrir la boca y confirmarlo». Ha sido a raíz de esa sentencia que condena a un exmarido a pagarle a su exseñora más de doscientos mil euros como compensación por el tiempo dedicado a cuidar de la casa y de las hijas, a pesar de que estaban en separación de bienes.

Un día me preguntaron mis hijos si el matrimonio era para toda la vida. Me pillaron sarcástica y contesté que preguntaran a un divorciado. Vale la pena, mucho, ver con quién te casas, porque estarás amarrado para siempre, de un modo u otro. Y eso es lo que no le dijeron a este incauto, que creía que divorciarse era echar a la parienta. Angelico.

Contrariamente a lo que muchos piensan, cuando un matrimonio hace aguas, hay que liquidar las ganancias obtenidas también si ha habido separación de bienes. ¿Qué te creías?, ¿Que sólo hay que dividirlas cuando son gananciales? Qué va, hombre. Eso era en las cavernas, cuando la mujer era invisible, su trabajo también y divorciarse era como emanciparse o hacerse mayor de edad.

Hace mucho tiempo que se incluyó en el código civil un factor corrector, el del 1438, precisamente para poder corregir los posibles desequilibrios económicos que se pudieran dar cuando el régimen matrimonial era de separación de bienes. No es una conquista del feminismo, a veces es el marido el que percibe la compensación, es un criterio de equidad y justicia. Ocurre que, como suelen ser las mujeres las que suelen terminar peor después del divorcio, parece un avance social novedoso. También se le llama «doctrina del coste de oportunidad». En palabras pobres, el derecho a percibir lo que se ha dejado de ganar por no dedicarse a su profesión, porque haya invertido su vida en ese proyecto común que emprendieron, ese de formar una comunidad de convivencia y amor, con o sin hijos, y en la que se iban a compartir los bienes y los males. La valoración económica de las oportunidades perdidas en beneficio de la casa limpia, los niños bañados y la cena lista. Todo lo que supone la dedicación a la familia, o al proyecto, como le quieras llamar. Y que tiene, por supuesto, un valor económico, no es sólo el reconocimiento moral del sacrificio. Y por eso se valora en función de lo que se habría ganado en la profesión que correspondiera, de no haberla dejado. La novedad del caso este, es que, a falta de trabajo de la mujer, el índice que ha tomado la jueza ha sido el del salario mínimo interprofesional, para cada año ☺«trabajado» para el marido. La verdad es que le ha arreado un mamporrazo fino, eso es verdad.

Y ahora viene lo bueno, el motivo por el que te digo que este tío es tonto, pero de categoría: va el imbécil y se pone a dar una entrevista en la que pone a caer de un burro a su exmujer, por inútil y gandula, a decir lo mismo de la hija, haciendo gala de todos esos clichés casposos, como que de qué iban a vivir si no fuera porque él les daba de comer, y otras perlas de museo machista. Teniendo en cuenta los términos de la sentencia, está claro que algo tendría, la tonta de su mujer, dentro de la cabeza. Además de mucha paciencia.

Qué quieres que te diga. Me imaginé a la jueza observando y escuchando los argumentos de ese espécimen de homo machistus, y no pude estar más convencida: la jueza no condenó al marido a pagarle a la mujer por equidad, ni por coste de oportunidad profesional. Lo ha sentenciado por machista de mierda y la compensación que tiene que recibir esta pobre mártir habrá sido por soportar semejante figura. Que recurra.