Tamames como la gente

Así debió de ser el falaz argumento: si España nos roba, ¿no nos robarán también partidos los árbitros nombrados por un Comité de la Federación Española?; cuando la España eterna nos acosa con sus malas artes la razón de estado de un club-que-es-algo-más-que-un-club autoriza a defenderse con todo el armamento disponible, y todo es todo.

En el lado español (añado yo) hizo lo mismo la Policía patriótica que combatía al separatismo. Es bueno que el Barça tenga prácticamente ganada la Liga española para que, sin temor a que el buen culé se crea que España los persigue, pueda llevarse a cabo sin contemplaciones en el ‘caso Negreira’ una cirugía nada conservadora de los tejidos enfermos que haya en la dirigencia del Club y en otros ámbitos a los que sin duda se extienden. ¿No debería ser el Barça el primer interesado, si quiere ser molt honorable? ¿O tampoco el Barça quiere serlo?

Tamames bosteza, Tamames se aburre, Tamames se enfada, Tamames se duerme… Me representa Tamames. Se le veía desubicado, perdido, ideológicamente desorientado, fuera de lugar, como si el Parlamento no fuera su casa, sino una fiesta a la que se le ha invitado por compromiso y donde nadie le hace caso. Al final, en medio del esperpento, como se ha calificado la sesión de la moción de censura, su presencia ha servido para mostrar la enorme distancia que hay entre la clase política y la gente.

Triturado por el engranaje implacable de la política, su deseo de encarnar el papel de estrella se vio frustrado. Sin embargo, aunque fuera involuntariamente, sí cumplió su propósito de servir al país una última vez. Y lo hizo como debe hacerse en los momentos críticos, como un perdedor, como un héroe solitario que se sacrifica. Cuando pasadas las tres de la tarde se retiró a un despacho para echarse una siesta sin comprender nada de lo que había pasado, allí estábamos todos con él. Limitado de facultades, golpeado por unos y por otros, ninguneado y despreciado, bordó el papel de la gente.

Pero incluso despreciado y humillado, tuvo arrebatos de dignidad que nos brindaron los pocos destellos de verdad de una sesión diseñada para la estrategia electoral, cuando rompiendo protocolos soltó: «¿Por qué tenemos que hablar tanto rato, me pregunto yo?», «¿Por qué viene con un tocho para hablar de cosas que yo no he dicho?», «¿Si en una hora y cuarenta minutos Asimov fue capaz de explicar toda la historia de Grecia y del imperio romano, por qué no podemos sintetizar un poco?». En esas débiles protestas fuera del guion se oía la voz de la gente.

Cuando decía estas cosas, se le cerraba el micrófono y el político de turno seguía con su discurso dirigido no se sabe a quién. Es lo mismo, pero al revés, que lo que ocurre en los bares, que tienen toda la mañana la tele encendida en un rincón, pero con el volumen al mínimo o apagado, para mantener la conexión con ese otro mundo de bustos parlantes cuyas palabras valen menos que el silencio.

La vida real y la vida política, separadas por un muro de demagogia y silencios. Una televisión silenciada, un Parlamento sin público. Dos mundos que se dan la espalda. En un lado, la fortaleza de una política entendida como un círculo exclusivo donde todos hablan el mismo lenguaje. En el otro, la debilidad de quien ha perdido la voz y se resigna al silencio. Y en eso apareció un intruso para romper moldes y protagonizar su papel: la angustiosa derrota de un héroe equivocado, zarandeado, utilizado, abandonado a su suerte. En el centro de la escena, por fin, la gente.