Dios me libre de las aguas mansas que de las bravas me libraré yo (John Locke). Las mujeres que tienen a los hombres agarrados por los testículos, existen.

Antes de nada, conste ante el tribunal de los del tejado de cristal, que esto va dirigido a un par de individuas que para nada representa al resto.

Que en este artículo haga referencia a que hay hombres (sometidos) para nada interfiere en mi defensa absoluta de que existe una violencia de género que debemos erradicar cual lacra que es, no me confundan, no tergiversen ni piensen que intento mezclar términos porque no es así.

Hay hombres malos, muy malos. Asesinos; desalmados que golpean, insultan, amenazan y hasta matan. Pero también los hay muy buenos, y mi regocijo es que comparto la vida con alguno de ellos.

Hay hombres que por vergüenza torera no mienten, pero tampoco dicen la verdad. Hay hombres que viven en la sombra, bajo el yugo de la amenaza que una mujer que, valiéndose del Código civil bien modificado, se jacta de que, con una llamada de teléfono, los hacen pasar, como poco, alguna noche o varias en el calabozo.

Mujeres escoria me gusta llamarlas, se ve que no tienen claro algo tan definido como que existe definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral».

Las que se aprovechan de la desgracia de una mujer supeditada a la impetuosidad del que con ellas convive no son sino hienas que deberían quedarse en su madriguera y salir simplemente a cazar la presa que las alimente. Sin necesidad de deborar o mordisquear a otras que no van a ingerir por andar casi moribundas de tanto veneno infiltrado.

Son los que no levantan la cabeza del suelo por miedo a ser señalados. Por supuesto que no tienen denuncias falsas, no vamos a ser más papistas que el Papa con un tema tan sumamente serio como son los malos tratos. Pero alguien debería gritar que también hay hombres sometidos, hombres temerosos que se agarran a lo que tienen escrito por si alguien, un día, los quiere creer. Hombres que omiten situaciones para intentar olvidar que son las marionetas de unas manos despiadadas capaces de ahogar sin el menor atisbo de temblor, porque no saben.