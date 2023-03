La Región de Murcia está perdida con el PP

Hace unos días defendí una moción en la Asamblea Regional, en la que pedía un Plan Estratégico para la Cultura. Un Plan que trace un camino que ahora mismo no existe. No existe un rail, una senda, un rumbo que dirija los pasos de la Cultura hacia un objetivo común y horizontal. Cualquiera puede entender que pedir eso es bueno para todos; para el sector profesional, para los usuarios, para la administración… para todos. Sin embargo, los diputados y diputadas del Partido Popular entendieron que lo mejor era votar en contra de esta moción. Y así todo. No votan pensando en la ciudadanía, sino en tumbar todo aquello que provenga del Grupo Parlamentario Socialista, aunque convenga a la sociedad. Esto no es hacer política, señoras y señores del Partido Popular.

No olvidemos tener presente el Informe Foessa, que ha de ser la biblia de un político que se precie: «Dime cuánto tardas en auxiliar al necesitado y te diré cuál es la calidad de tu democracia». El PP de López Miras está más preocupado de sus cuitas con el gallinero que tienen liado entre tránsfugas y díscolos, que las únicas cuentas que hacen es a quién quitar o poner de consejero/a en cada momento para ir encajando el puzzle que les perpetúe en el poder, y mientras tanto la Región de Murcia sigue en caída libre hacia la cola de la mayoría de índices de progreso y calidad de vida. El consejero del Gobierno de López Miras Marcos Ortuño, de una forma pueril, voceó a sus compañeros de bancada «¡está perdida!» refiriéndose a mí, cuando le estaba repasando unos cuántos números y datos de la mala gestión que están llevando a cabo él y el resto de su Gobierno regional en materia de Cultura. Al oír eso se me vinieron a la mente muchas cosas, sobre todo lo perdida que está la Región de Murcia, y abandonada por estos mercenarios que se hacen llamar políticos. Me vinieron a la mente los centros educativos de toda la Región, en la eterna espera de ser remodelados o ampliados, con una precariedad alarmante en las instalaciones eléctricas. Que tenemos la mayor tasa de abandono educativo temprano de toda España, y la menor inversión en becas comedor que sólo llegan al 2% de los alumnos. Me impresiona que no se avergüencen de que más del 78% de los usuarios de la sanidad murciana no tengan fecha, ni previsión de tenerla, para pruebas diagnósticas relevantes. O que las citas con sus médicos tengan una demora estratosférica. Me duele que se gasten bromitas con lo perdida que pueda estar una (según ellos), mientras se conocen datos como que en 2021 fallecieron 1.413 personas dependientes en la Región de Murcia en lista de espera. Y qué centrados que deben estar en este Gobierno regional, que no paran de generar deuda año tras año, por encima ya de los 11.500 millones de euros, aumentando unos 800 millones cada ejercicio, incluso no ejecutando un porcentaje altísimo de muchas partidas del presupuesto (al menos en Cultura dejaron sin gastar un 35% el año pasado). ¿Esto cómo se explica? Muy fácil. Mala gestión, no saben hacerlo… están perdidos. 28 años de PP en San Esteban han situado a la Región de Murcia en índices tan preocupantes como que más de 500.000 personas vivan en riesgo de exclusión social, o cuatro de cada diez niños en riesgo de pobreza. Han demostrado una incapacidad total para gestionar esta Región que, sin duda, necesita un cambio con urgencia y un presidente como Pepe Vélez que se tome en serio los retos a los que se enfrenta la Región. Si todos los ciudadanos y ciudadanas que queremos un cambio en la Región de Murcia, vamos a votar el próximo 28 de mayo, conseguiremos un Gobierno presidido por Pepe Vélez que se tome en serio los problemas de la ciudadanía. Estamos muy cerca de alcanzar ese cambio. Hay partido y lo vamos a ganar.