Tamames contra Sánchez

Desde el inicio de su mandato como presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez ha rechazado seguir el camino marcado por el PSOE de Felipe González y su histórica victoria electoral del 28 de octubre de 1982.

Con sus luces y sus sombras, los Gobiernos de González practicaron siempre un socialismo liberal al que Pedro Sánchez y el ‘sanchismo’ han abandonado para echarse en brazos de la extrema izquierda radical, de populacheros secesionistas y de herederos del terrorismo etarra, sus colaboradores más próximos.

Las aportaciones de sus socios de Gobierno y cómplices, Podemos, Ezquerra Republicana y Bildu, consisten sistemáticamente en atacar la monarquia parlamentaria, la unidad de España y la convivencia en paz y libertad que marca el Título Preliminar de nuestra Constitución, que odian acérrimamente.

No sorprende, pero asusta, que personajes como Irene Montero e Ione Belarra, groseras, y Pablo Iglesias, charlatán mayor del reino, que superó durante un tiempo con el ‘sí se puede’ al maestro de charlatanes oriholano, Ramonet(q.e.p.d.), hayan pasado por el Gobierno o estén aún en él.

Produce pasmo que Oriol Junqueras siga proclamando un proceso secesionista en Cataluña por el que ya fue procesado, condenado, preso e indultado.

Y, por último, engendra exasperación que, también con los votos de Bildu, que capitanea Arnaldo Otegui, Sánchez nos siga gobernando amnésico ante más de cuatro décadas de violencia, 2600 heridos, casi 90 secuestros y más de 850 asesinatos llevados a cabo por ETA.

Cuanto acabo de relatar es la cruda realidad de un Gobierno y su presidente que, como ya apunté días atrás, merece una moción de censura cada vez que el reglamento del Congreso lo permita. Se podrá estar o no de acuerdo en si este es el período más apropiado, si los intervinientes son más o menos idóneos, pero el fondo de la iniciativa no se puede cuestionar dada la situación del Gobierno y su cautivo presidente, como no es de recibo rechazarla ni abstenerse ante el desmadre nacional en que los personajes antes aludidos han situado a España

No tengo claro que el señor Tamames sea el Cicerón español del siglo XXI, como tampoco tengo duda de que Pedro Sánchez se parece cada vez más a Catilina y su gestión a la conjura.

Tamames, con contundencia intelectual acreditada, larga experiencia política acumulada y amor a España, no doblegará con su discurso la férrea disciplina de los grupos parlamentarios durante el transcurso de la moción de censura la próxima semana, pero si puede seducir, desde la objetividad, a los españoles que sigan las sesiones. Dicho con más claridad, Tamames no ganará pero si puede convencer; Sánchez ganará pero ya hace tiempo que no convence.

Entretanto hay quienes están en la higuera, distraídos en otras cosas, en las encuestas, con lo del Tito Berni, o la renuncia al escaño, a mi juicio acertadla, de Teo Garcia Egea. No conciben que, con su absentismo, están propiciando que el felón siga encaramado al poder mientras pueda, cuando en buena lógica razonable debiera abandonarlo el próximo miércoles. No tenéis derecho a mirar para otro lado, como si no fuera con vosotros.

La próxima semana asistiremos al grado de confusión parlamentaria máximo. Oiremos a portavoces muy críticos con el Gobierno para a continuación no votar favorablemente. la moción. Aprovechar la iniciativa otros, incluso sus socios y colaboradores, para afear la gestión del censurado para a continuación votar contra la censura. Y por último, contemplaremos la imagen y verborrea de quienes se alegran cuando España se desangra institucionalmente.

Es verdad que las brevas maduran cada año, tan cierto como que la higuera solo da fruto a partir del quinto o sexto año, y Sánchez no ha cumplido el ciclo.

Ojalá el pueblo español ponga remedio a una gravosa situación que la oposición no ha sabido corregir y de esta forma no tengamos que recordárselo. Sería imperdonable.