Más sobre corrupción en los negocios

Hace 21 días exactamente escribía acerca de la corrupción en los negocios, en relación al Fútbol Club Barcelona y su poca vergüenza, si se confirman las sospechas vertidas sobre este ‘algo más que un club’. Al parecer, es una cueva de despropósitos como mínimo, y a tenor de lo denunciado por la fiscalía, que (a pesar de depender de Sánchez) me fio de ella cuando emite una denuncia o una querella contra alguien, sería una conducta delictiva. Resulta que ha denunciado al más que un club ante los juzgados de Barcelona por un delito continuado de corrupción. Estamos, según se habla, de unos siete millones de euros durante muchos años, entregados al segundo de los mandatarios de los árbitros españoles para que informe sobre cómo es cada árbitro de fútbol, y consiguientemente cómo deben actuar los jugadores, e imagino el club, para ganar los partidos.

Y en ese anterior artículo acababa preguntándome la razón por la que el Real Madrid era el único equipo de futbol que había guardado silencio. Ya, una vez que la fiscalía ha denunciado, se ha pronunciado. Cosa de la que me alegro muchísimo para evitar suspicacias, a tenor de las habladurías, del equipo del Gobierno, el equipo del país, etc. Ha decidido personarse como acusación particular en el proceso que el juzgado inicie para la investigación de los hechos denunciados. Y ello por entender que es un perjudicado con esas maniobras. Laporta inmediatamente ha reaccionado a la misiva del Madrid, diciendo que lo esperaba. Para a continuación negar la mayor, la menor y la de en medio. Supongo que será porque no es verdad lo que dice la denuncia, o porque no está obligado por ley a declarar en su propia contra, o simplemente porque no puede justificar ante los socios y simpatizantes del Barça que han hecho trampas, o que solamente han sido objeto de un engaño. En cualquier caso, ya no podrán echar la culpa a España.

Podría ser expulsado el club de las competiciones en Europa e incluso bajar a segunda división si lo decide la autoridad competente. Pero en materia delictiva es una novedad prevista específicamente para las competiciones deportivas en el al artículo 286 bis número 4 del C.P., donde las personas jurídicas ya son responsables penalmente. Va dirigido este tipo penal, cuyo bien jurídico protegido es garantizar la justa y honesta competición deportiva, a los directivos y a los árbitros cuya conducta tenga como finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. La pena de prisión va desde los seis meses a los cuatro años, además de una multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja obtenido, e inhabilitación especial.

La duda ante esta novedad legislativa radica en saber si se trata de un delito de resultado o simplemente de riesgo. Es decir, si se exige para que exista una condena penal que se acredite, en este caso, que como consecuencia del dinero pagado por el club, el Barcelona obtuvo unos beneficios deportivos o económicos. Dicho de otra manera, si los árbitros pitaron a favor del Barcelona. Cuestión muy difícil de probar, porque si no sabían del negocio montado por su vicepresidente, mal iban a participar conscientemente en él. Y si lo sabían jamás podrían reconocerlo. Ahora bien, si fuera un delito de riesgo, bastaría con haber puesto en peligro la competición deportiva con esos contratos e informes millonarios para que exista el delito. Lo cierto es que, gracias a estas presuntas maniobras torticeras, el fútbol español ya ha quedado en entredicho en Europa y el Barcelona mucho más.

De verdad creo que los árbitros desconocían estos contratos. Y todo ello, a pesar que el Comité Técnico de Árbitros por ahora no está siendo muy contundente en la condena, y que cuando no pitaba un árbitro español el Barça siempre era eliminado a la primera de cambio en Europa. Puede ser casualidad, pero lo que no es de recibo es considerarse una víctima de los demás.