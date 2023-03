Los arcanos de la justicia

Cuando en un artículo, este por ejemplo, hemos de tratar de temas judiciales, se hace un tanto difícil porque, al no ser juristas, quizá se desconozca la casuística de las decisiones que algunos jueces y fiscales; ante la perplejidad de muchos ciudadanos, toman ante determinados hechos. Pero teniendo en cuenta que en los mismos temas a juzgar hay distintas decisiones dependiendo de los juristas que intervengan en los mismos, hemos de pensar que la Justicia no es una ciencia exacta y que, en muchas ocasiones, influye también en las exposiciones de los fiscales, en las decisiones de los jueces que han de juzgar el delito, las sensibilidades de cada uno de ellos ante los sucesos que tienen que calificar y juzgar.

Es cierto que cuando se imparte justicia se pretende conseguir una resolución integral, fundada y congruente con los hechos, porque según principios juristas, «la congruencia es la coherencia, el ajuste entre lo pedido y el fallo judicial, uno de los pilares básicos del proceso que otorga seguridad a las partes y previene la posible arbitrariedad», pero lo cierto es que no siempre el ciudadano percibe esa congruencia, esa coherencia en el resultado final de algunas sentencias,

Por ejemplo, en el mes de junio del año 2021 ocurrió un suceso en el Puerto de Mazarrón que indignó a los ciudadanos de bien de ese municipio. Un exmilitar asesinaba a un migrante marroquí que llevaba viviendo en España veinte años, absolutamente integrado en nuestra sociedad, con un trabajo fijo, casado con una española y con tres hijos, porque al parecer, no le gustaba que la camarera de la cafetería en la que se encontraba hablase y confraternizase con un grupo de marroquíes, entre los que se encontraba la víctima.

Ha pasado el tiempo, y ahora el fiscal ha solicitado penas que suman 25 años de cárcel para el homicida confeso de Younes Bilal, Carlos Patricio B.M., que lo asesinó a tiros en esa cafetería del Puerto de Mazarrón: la Fiscalía acusa al individuo de asesinato y tenencia ilícita de armas, pero no contempla el delito de odio. Asimismo, el ministerio público no ve delito de odio en el asesinato de Younes: y no es baladí la aceptación o no de esta agravante por parte de la Fiscalía porque, al parecer, de los 25 años que esta pide de pena se pasaría a más de 30.

Pues al ciudadano se le hace muy difícil de entender esta no aceptación del carácter racista del asesinato cuando el mismo se produce tras el incidente que el encausado tuvo con una camarera de la cafetería «por estar hablando con un grupo de musulmanes» y cuando tras su enfrentamiento con Younes por este motivo el acusado abandonó el local, para volver minutos después con una pistola y pegarle tres tiros mientras profería palabras de odio hacia su condición de ‘moro’.

Es muy difícil de entender, para los no juristas, que con todos estos datos la propuesta de la Fiscalía no lleve aparejada la agravante de racismo, pese a que lo ocurrido tenga toda la apariencia de claras connotaciones xenófobas. En definitiva, de odio, si tenemos en cuanta que durante el tiempo previo al asesinato el acusado y asesino confeso, Carlos Patricio, se pasó el tiempo exteriorizando la incomodidad que sentía por el hecho de que los jóvenes marroquíes estuvieran en la terraza de la cafetería con frases de desprecio hacia la condición de musulmanes y ‘moros’ de los jóvenes.

La Justicia ha sido definida como «aquel principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde». Un principio que no siempre se cumple porque, al parecer, todo es interpretable.

Cesare Beccaria escribió: «Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho», pero la Justicia es un tanto confusa.