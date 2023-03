Vuelve Carlos Alcaraz

Un convencido. Un hombre mayor, de mi barrio, al que no conozco mucho, me dice, en la calle: «menudo numerito el de esta semana en el Congreso de los Diputados con la ley de ‘sólo sí es sí’ (qué placer volver a ponerle la tilde al adverbio sólo, sin que sea pecado). Los socios del Gobierno peleándose a bocados, la derecha votando con el PSOE, la ministra de Igualdad más sola que la una en su escaño, llorando como una Magdalena. Los socialistas y los podemitas deberían tomar ejemplo del Gobierno de Castilla y León. Ahí está su vicepresidente, el de Vox, haciendo y diciendo disparates, y sus socios ni se inmutan. Así deben ser los Gobiernos de coalición, coño».

Tenis. Parece que Carlos Alcaraz se ha recuperado de sus lesiones. Ha dicho en Indian Wells que está al cien por cien. A ver si es verdad y puede seguir jugando y volver a ser el número uno mundial. Quizás lo que le hace falta es que llegue el verano y poder irse a Los Urrutias con la familia a descansar como ha hecho toda su vida. El verano pasado estuvo por allí, aunque no todo el verano, claro, y en cuanto lo veían salir de su casa acudían un montón de personas, sobre todo mujeres, queriendo hacerse un ‘selfie’ con el muchacho. Ya ves, hace un par de años era un chaval más de los que disfrutaban del Mar Menor y nadie se fijaba en él.

Mala inversión. Y ya metidos en el deporte, lo del PSG es de pena. Desde el 2001 lleva gastados 1.600 millones de euros en fichajes y han vuelto a eliminarlo de la Champions. Ni Messi, ni Mbappé, ni Neymar están respondiendo a la millonada de pasta que les paga el fondo soberano de Qatar. Porque todo ese dinero viene de allí, de Oriente, como los Reyes Magos. Pero en vez de ellos lo trae el actual emir de Qatar, el jeque Tamim al-Thani, que pactó con el presidente Sarkozy quedarse con el equipo a cambio de que Francia apoyara que el Mundial se jugara en su tierra. Como ocurrió, por cierto. Así que nadie sabe qué les pasa a los mejores jugadores del mundo, que en el PSG no funcionan, aunque cobrar sí que cobran.

Marido exigente. Una mujer, en la panadería, a la dependienta: «dame esa. Esa, no. La tostadica. La de la derecha. Esa, hija mía. Es que, si no está tostadica, mi marido me dice que se la llevo cruda a caso hecho».

Huelga. Un empleado de un juzgado nos dice a un grupo de amigos, en un bar: «me temo que la huelga de los secretarios judiciales, o letrados de la Administración como se llaman ahora, se está pasando de castaño oscuro. Piden una subida de sueldo de 1.100 euros al mes y ya ganan entre 40.000 y 60.000 euros anuales. Todos tenemos derecho a ponernos en huelga y a pedir lo que consideremos justo, pero el daño que le están haciendo a la Administración de Justicia es realmente importante. Yo me paso la vida diciendo que no hay nada de lo suyo, de momento, a todo el mundo. Y hay gente que se cabrea realmente porque la están haciendo polvo, mucha gente, y, si no, que se lo pregunten al Colegio de Abogados».

Tragedia. Me gustaría saber quién es Carla Barber, porque he leído en una revista especializada que ha roto con su pareja y está a punto de dar a luz. Además, con el mismo novio tiene otro chiquillo muy pequeño. El payo se llama Joseph y es francés, pero dice la revista que hubo una actitud de él con ella que no podía perdonarle. Vaya cuadro, oiga.

Pintura. Quiero recomendarles una exposición que está el Almudí, en Murcia ciudad. Es la del premio que cada año da la UMU. El gran interés que tiene es que puedes ver materialmente todas las tendencias que tiene la pintura en estos momentos. Hay cosas sorprendentes, pero aun las más atrevidas merecen una mirada lenta para intentar captar lo que quieren transmitir. Cuando estén ante el cuadro que ha recibido el premio, déjense llevar, acérquense a él y miren las transparencias, luego aléjense y traten de interpretarlo, aunque sea duro de pelar. Los accésits son más fáciles de interpretar y uno de ellos muy bello. Creo yo.

De series, sigo con The Last of Us. El último capítulo que han dado me ha parecido el peor, aunque sigue teniendo mucha calidad. También he visto el primero de Bosé, esa que han hecho sobre la vida de Miguel Bosé, y qué quieren que les diga, el 5,8 que le da IMDB representa muy bien lo que es esta serie: un aprobado y poco más. También he visto algo de Todo lo otro, y esta es mejor porque trata de la vida de españoles de alrededor de los 35 años, sin haber conseguido llegar muy lejos en sus profesiones, y que viven el amor y el sexo como pueden. Se nota mucho que está escrita, dirigida e interpretada por una mujer transexual, pero los actores son muy buenos y las situaciones a menudo divertidas. Tiene momentos muy chocantes.