En los días en que Pedro Antonio Sánchez iniciaba su agonía política en San Esteban recibí una llamada de Antonio Peñarrubia, entonces director de Informativos de la televisión autonómica, para invitarme a la celebración de una entrevista en directo al presidente junto a Chimo, de La Verdad, y a Javier Ruiz, de la Cadena SER. Entendí al instante lo que pretendía PAS: ponerse a porta gayola ante comentaristas políticos de tres medios de referencia para demostrar que no tenía nada que ocultar y vender su argumentario en el contexto de un interrogatorio previsiblemente hostil. De modo que preparé un breve cuestionario, muy concreto e incisivo, para evitar ser utilizado mediante la sofisticada fórmula de la manipulación al revés, es decir, la de que el presidente, en vez de aparecer en La 7 entre algodones, como era lo habitual, legitimara su discurso respecto al ‘caso Auditorio’ con un soporte de credibilidad.

Ni que decir tiene que la idea no partió de Peñarrubia, sino del propio PAS, quien poco después, tras un cálculo de riesgos, decidió anular la entrevista. Una lástima.

Característica principal de PAS era, y todavía lo es, según parece, su disposición a la temeridad y la osadía, combinadas con su imperturbabilidad frente a los problemas. O sea, la capacidad para negar las evidencias, y tirar p’alante, confiado en que el poder allana hasta las huellas de las propias artimañas que sirven para obtenerlo o mantenerlo. Amigo de las técnicas de autoayuda y del entrenamiento psicológico por medio de coachs (contrató a uno de esos vendedores de crecepelo para que ilustrara a su Gobierno), presentaba una gran seguridad y confianza en sí mismo y la transmitía a sus equipos hasta el punto de que su fuerza de convicción y su calidez personal conseguían anular para muchos los datos precisos de los hechos que lo cercaban. En realidad, estoy describiendo el perfil de un verdadero líder. Su talón de Aquiles consistió en que apuró más de la cuenta el límite de sus posibilidades y nunca dejó de sumar enredos hasta que el castillo de naipes se derrumbó por su propio peso.

No es extraño, pues, que quien se veía a sí mismo con tanta fortaleza ingeniara una escena en la que se veía saliendo ileso de la jaula de los leones.

Pero los lacayos progubernamentales de la televisión autonómica han aprendido poco de aquella sofisticación narrativa, y con motivo de la condena judicial del expresidente a tres años de cárcel han presentado la noticia con la previsible tosquedad. Abrieron el informativo eludiendo que el condenado era un expresidente de la Comunidad, refiriéndose a él como exalcalde de Puerto Lumbreras que lo fuera hace dieciocho años y subrayando que la sentencia era recurrible, para en la misma entradilla colocar los problemas entre el alcalde y el exvicealcalde de Lorca como si se tratara de asuntos intercambiables. Cosas de alcaldes de pueblos. Quedará para la historia del contraperiodismo sin vergüenza, con el agravante de que los sueldos de esos directivos los pagamos de nuestro bolsillo.

"El exalcalde de Puerto Lumbreras... ", @luisalcazar_ 😂😂

La TV autonómica de la Región de Murcia. Si, la que se paga con los impuestos de todos. No solos los unos, sino los unos y los otros, todos. Ya cada cual que valore si se informa para todos o para los unos o los otros. https://t.co/4ykekypSpb — José Luis Marín 🇪🇸 (@jlcaneja) 7 de marzo de 2023

En la práctica, esa manera de presentar la información obedece a dos motivos. En primer lugar, constituye una nota de agradecimiento por el interés del expresidente, cuando ejercía, y después a través de delegados de confianza en el Gobierno y fuera de él, de que el contrato de la televisión autonómica recayera en las manos adecuadas; y en segundo lugar, de acuerdo a las consignas de San Esteban, presentar el asunto como el de alguien que «no milita en el partido», es decir, quien un día, hace ahora mucho tiempo, fue alcalde de una remota localidad y ya no anda por aquí. El matrimonio de la dirección de La 7 con el laboratorio de agitprop de la secretaría general de la Presidencia del Gobierno conforma una conexión muy fluida desde la que se elaboran en común a diario las ‘informaciones preferentes’.

Pero a pesar de tan burda ingeniería informativa, el intento de pasar rápidamente la página del caso del único presidente de esta Comunidad condenado a pena de cárcel es infantil cuando hace pocos meses, quien fuera designado como sucesor por el dedo de PAS, Fernando López Miras, proclamaba desde la tribuna del congreso regional del PP en que fue reelegido (ya democráticamente, pero con la precaución desde la sede central de evitar que alguien compitiera con él), «el orgullo de saber de donde venimos y con la satisfacción de haber aprendido de los mejores, hoy no puedo dejar de recordar a Pedro Antonio Sánchez». Un apunte que le honra, pues es de bien nacidos ser agradecidos, aunque a toro pasado el gesto del presidente quede algo comprometido por admitir haber aprendido tanto de un señor cuyo destino es entrar a la cárcel. Tal vez, de todo lo aprendido, debiera olvidar algunas lecciones. Sería interesante saber qué respondería López Miras, después de la sentencia de la Audiencia Provincial, además de remitirse como hace al comunicado de su partido, acerca de si sigue dispuesto, como anunció cuando PAS lo designó, «a poner toda mi alma en reparar esta injusticia», en alusión a la imputación que obligó al lumbrerense a dimitir de la presidencia de la Comunidad.

Por cierto que su reconocimiento a PAS en el congreso del partido fue seguido por una intensa salva de aplausos, pero el barrido de la imagen de vídeo por la bancada de los compromisarios muestra que la mayoría, o al menos la mitad de los asistentes, no mueven las manos, lo cual es un detalle que cabe registrar para entender determinadas cosas en el PP.

Los cierto es que PAS, que tan lejos parecía estar, allá por Miami, anda en realidad muy cerca, a juzgar por las subvenciones a fondo perdido del Info y la tramitación de créditos blandos del ICO que gestiona para su empresa la Administración que López Miras heredó de él. Por expresarlo gráficamente, PAS ha cambiado de lugar en la ventanilla en la que sirven los mismos operarios.

Llama la atención la respuesta oficial a este hecho: ocurre que tales ayudas responden a recursos del Gobierno central. Es curioso que cuando se trata de presumir de lo mucho que se ayuda a las empresas murcianas sea el Gobierno regional el que lo hace, pero cuando la empresa es de PAS las ayudas provienen del Gobierno central. Ahora va a resultar que hay que pedir explicaciones a Pedro Sánchez por apoyar los negocios de Pedro Antonio Sánchez, quizá con el agravante de simpatía nominal.

PAS recibió durante la covid una ayuda del Info a fondo perdido de 26.000 euros y unos préstamos del ICO por valor de 96.000, y esto en base a la facturación de su empresa durante 2020, que fue de 66.000. Unas ayudas que alcanzan, pues, 122.000 euros, el doble de lo que facturaba Tempori Parce, denominación de Tiempo Libre en latín, una marca muy apropiada si seguimos las comunicaciones del expresidente en Instagram, donde siempre aparece disfrutando del ocio, caso único entre los empresarios de este país, que suelen reservar su vida privada y utilizan las redes sociales para promover sus negocios, sobre los que en su caso no informa.

La empresa cuyo cometido abarca todas las actividades imaginables a falta de añadir, como gesto de humor, la de tráfico de influencias, cuenta con un solo empleado, él mismo, y está domiciliada en la avenida Juan Carlos 35 de Puerto Lumbreras, en el edificio de una antigua ‘hospedería rural’ en cuyos bajos se anuncia lo que debió ser una especie de club ciclista, titulado Veloaventura, sobre el que se sugiere que en su día pudo recibir subvenciones para actividades deportivas de montaña. La propiedad es de un familiar, pues el expresidente vendió su casa en la localidad.

En los tiempos que corren, caracterizado por el despliegue tecnológico, no puede extrañar en teoría que desde el centro de negocios de Miami se pueda gestionar una empresa radicada en un hotelito o tienda de Puerto Lumbreras, pero cabe preguntarse si el volumen de negocio registrado más las ayudas recibidas de la Administración, con ser notables, dan para un nivel de vida como el que hasta ahora venía exhibiendo PAS a través de la red de Instagram. Digo que exhibía hasta ahora, pues tras el artículo del pasado domingo en el que hice referencia a los saludas que recibió desde Murcia su último postureo en una zona de lujo en una isla de Florida, el expresidente ha cerrado su cuenta a curiosos y mirones. Todavía no sabemos si seguirá haciendo públicos sus ‘me gusta’ en Facebook a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, única política de su partido con la que tiene este gesto.

Es legítimo pararse a considerar si Tempori Parce, cuyos resultados económicos plurianuales tras impuestos no son nada del otro mundo, no será una pantalla tras la que aniden los verdaderos negocios que ocupan al expresidente y que le darían para mantener el tren de vida que ha venido mostrando desde Miami y diversos países diríamos que con ostentación de nuevo rico. Para ser alguien que, según La 7, se limitó a ser alcalde de Puerto Lumbreras hace dieciocho años, no le ha ido tan mal.