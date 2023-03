La ‘ORA’ de Gestoso

Conocí a Luis Gestoso, el próximo candidato de Vox a la alcaldía de Murcia, hace años. Yo era delegada territorial del RTVE y él era miembro del Consejo Asesor a propuesta del PP. Lo recuerdo con simpatía porque su trato siempre fue correcto e incluso cercano y sus intervenciones en el Consejo estaban cargadas de sensatez. Y destaco esto porque algún que otro consejero del PP distaba mucho de tener el mismo comportamiento, así es que tengo una buena imagen de él.

Pero el ejercicio directo de la política cuando se juegan las elecciones, cuando se aspira a los grandes puestos, parece influir en algunos, y en este caso parece haberlo hecho, negativamente, en Luis Gestoso que, como otros de su partido de ahora, y el de antes (el concepto de libertad de Ayuso es para hacérselo mirar), ha descubierto la palabra libertad utilizándola con una cierta frivolidad, al avanzar algunas de sus ideas para, según él, mejorar la vida de los ciudadanos con cosas como «vamos a poner una ORA asequible para que los murcianos recuperen la libertad».

Al parecer, según el candidato a la alcaldía de Murcia, los murcianos, y los que tenemos la fortuna de vivir aquí, vivimos en un sinvivir en nosotros, faltos de absoluta libertad por esa ORA que nos ha quitado lo conseguido con tanto esfuerzo a lo largo de años de democracia. Y es que, a falta de otras brillantes ideas, Gestoso proclama que «como alcalde de Murcia, una de las primeras acciones que llevaré a cabo será derogar el aparcamiento regulado del centro», «solo Vox gobernará desde el sentido común. Vamos a poner una ORA asequible para que los murcianos recuperen la libertad y no sean víctimas de los problemas que generan y no solucionan los políticos».

Pues no nos habíamos enterado de que él no es político. Es diputado en el Parlamento, pero no es político; se presenta a la alcaldía de Murcia, pero no es político. Pero sí, si lo es, porque solo algunos políticos son capaces de sorprendernos tanto como él lo ha hecho ahora, con ese tratado sobre la libertad. Hasta ahora creíamos que la libertad estaba unida, entre otras cosas, a la libertad de elección, libertad de culto, libertad de expresión, todo esto, sin ir en contra de las normas de convivencia social, claro, pero lo que nunca pensábamos es que la LIBERTAD, así, con mayúscula, estuviera también unida a la ORA, a eso no. Y de los políticos, de los candidatos a alcaldías, por ejemplo, deberíamos esperar que conozcan la realidad de lo que pretenden dirigir.

Luis Gestoso tendría que conocer que una de las principales causas de la contaminación atmosférica en la ciudad de Murcia, esa que él quiere presidir, se encuentra en los vehículos de combustión, junto a otras fuentes, claro está, como el consumo doméstico de energía para cocinar y calentarse, la incineración de residuos y desechos agrícolas, y la industria, entre otros. Pero sí, los vehículos son una de las principales fuentes de contaminación. Contaminación del aire que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. Y debería de conocer también que el pasado verano, el más caluroso de los últimos sesenta años, toda la población murciana respiró aire con más ozono del recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Puesto a saber, tiene el deber de conocer que la inmensa mayoría de las urbes españolas cuentan con zonas de estacionamiento regulado para disuadir a los conductores de aparcar en el centro de las mismas, con el objetivo de minimizar el impacto del vehículo privado en la contaminación atmosférica.

Las principales ciudades europeas, y muchas españolas, tienen prohibido el paso de vehículos privados por sus núcleos urbanos.

Déjese de ocurrencias. Ya somos libres.