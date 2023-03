Decía López Miras en marzo de 2022 que «hay que llevar a la realidad la igualdad entre mujeres y hombres que ya recoge la ley». Sin embargo, escaso es el compromiso de su Gobierno con esta máxima. Medido en términos presupuestarios habría que concluir que casi la totalidad de las políticas de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género en nuestra Región son las que financian el Gobierno central y los fondos europeos (FSE), mientras que el Gobierno regional, amparado en este paraguas, se retrae cada vez más en su aportación presupuestaria.

Así, por ejemplo, los 23 nuevos centros de atención a las mujeres víctimas de violencia (CAVI) y siete puntos de atención especializada a los que se refirió LM en su balance de gestión son, en su mayoría, los suprimidos en 2012 rescatados gracias a un presupuesto de algo más de dos millones anuales costeado cada vez en mayor proporción por el Estado (74% en 2023).

Lo mismo ocurre con las políticas de Igualdad: acciones propuestas y financiadas en un 93% por el Estado y fondos europeos, limitándose la contribución del Gobierno regional al gasto de personal y a algunos gastos de funcionamiento, sin iniciativas propias dirigidas a reducir la desigualdad de género en nuestra Región.

Una desigualdad manifestada, entre otros ámbitos, en una brecha salarial del 20,7%, la cuarta mayor por CCAA (2020), y del 32% en el caso de las pensiones (2021); en una brecha laboral de género de 24 puntos porcentuales en el número de parados/as (38%-62%), brecha en continuo crecimiento desde 2014, y en una mayor contratación indefinida de hombres (63,7%-36,3% en 2022).

Mientras, el Gobierno regional arrincona su propia Ley de Igualdad (2007), una de las principales herramientas para mitigar esta situación: el Instituto de la Mujer sigue suprimido, no se aprueban los Planes de Igualdad para la Administración regional (solo está en vigor el sectorial de Sanidad, no así el de Administración y Servicios caducado en 2021 y ni el de Educación, sin revisar desde que LM es presidente) y no se compromete a impulsar la aprobación de Planes de Igualdad también en el ámbito empresarial, donde no llegan a un tercio las empresas de nuestra Región obligadas a tenerlo que dispongan del mismo; como tampoco trabaja por la implantación de un modelo educativo que incorpore la perspectiva de género (Art.30)

Feliz y reivindicativo Día de la Mujer.