En nuestra mano está el cambio

Llega el 8M y llega, con este día, la reflexión profunda sobre cuánto hemos avanzado si comparamos con otros años, pero también cuánto queda por hacer, sobre todo, en la Región de Murcia.

A estas alturas es más que evidente que el Gobierno de López Miras no se toma en serio a las mujeres, ni sus derechos ni la igualdad de género. Y no nos toma en serio porque no le importa, no somos su prioridad y así nos lo demuestra a diario.

Hablamos de la brecha salarial. Mientras en España se reduce, en la Región de Murcia no deja de crecer. Para hacernos una idea, las mujeres de la Región cobramos de media 5.220,doce euros menos que los hombres y 2.460,34 euros menos que el resto de mujeres de España. Y esto es solo una prueba más de que las nefastas políticas de López Miras nos perpetúan en la precariedad, que solo gobierna para unos pocos, para los que más tienen, mientras se olvida del resto de la ciudadanía, también de las mujeres.

Lo vemos en las escasas políticas que lleva a cabo para conseguir la igualdad o en el reducido grado de ejecución de los presupuestos de la Dirección General de Mujer. 5,3 millones de euros que dejó sin gastar en el ejercicio anterior y que podrían haberse empleado en actuar frente a la violencia de género o en políticas que nos permitan seguir reduciendo las desigualdades que aún existen. El PP de López Miras está acostumbrado a anunciar y alardear sobre inversiones o presupuestos, pero no lo hace para cumplirlo y mejorar nuestras vidas, sino para sacar rédito electoral.

López Miras es ese presidente que permite que se quede paralizado el Observatorio de Igualdad en la Región, que fue capaz de formar gobierno con una diputada de Vox que niega las violencias machistas. Desde luego, si algo nos ha demostrado es que no prioriza nuestros derechos y sigue hundiendo a la Región en el pozo de la desigualdad.

No lo digo yo, lo dicen las cifras que nos sitúan como la comunidad con la tasa de mujeres víctimas de violencia de género más alta del país. Vivimos en una de las comunidades con los mayores índices de pobreza y desigualdad, algo que afecta especialmente a las mujeres. ¿Y qué hace el Gobierno del Partido Popular de López Miras? Absolutamente nada.

Evidentemente, no soy yo quien decide que todo esto pase en mi tierra. Pero sí quien decide movilizarse junto a otros miles de mujeres y aliados para frenar la desigualdad y la discriminación, y construir una sociedad más igualitaria, más democrática y más libre. Esa, y ninguna otra, es la sociedad que quiero para mí, para mis amigas, para mi hermana.

Ahora, más que nunca, debemos salir, unir nuestras fuerzas y seguir reivindicando todos esos derechos que aún se nos niegan. Tenemos que hacerlo, igual que lo han hecho tantas y tantas mujeres por conseguir lo que es justo, la igualdad real entre hombres y mujeres.

Las mujeres somos la mitad de la población y tenemos el poder de cambiar las cosas. Es necesario que sigamos avanzando hasta alcanzar esa igualdad real porque en nuestra tierra, en la Región de Murcia, aún tenemos demasiado por lo que luchar.

En la mano de las mujeres está el cambio porque está la respuesta. Porque sabemos bien de donde partimos y hacia dónde queremos llegar. Damos un paso adelante, y los que hagan falta, para comenzar la transformación. A los niveles que sean, pero con un rol activo, tomando decisiones, siendo conscientes del gran poder que tenemos en esta sociedad.

Aquí estamos nosotras, todas, para transformar. Porque movilizándonos, lo cambiamos todo a mejor. Porque unidas y unidos mejoramos la vida de la gente y los derechos se hacen intocables. Y esto es lo que nos debemos como sociedad.