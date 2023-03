¡Qué belleza de linces ibéricos!

Informaciones. Cada día, por la mañana, escucho varios informativos de radio. Voy saltando de una a emisora a otra y trato de crearme una opinión a través de lo que van diciendo los locutores y sus invitados. El viernes por la mañana, ocurrió algo que podría ser la caricatura de lo de siempre. En una emisora, se pasaron todo el tiempo hablando de lo que le puede perjudicar al PSOE, y en la otra de lo que puede perjudicar al PP. Pero es que, además, ninguna de las dos dijo nada del tema que la otra estaba tratando como único objeto de interés. Supongo que ambas empresas tendrán constatado que eso es lo que les piden sus respectivas audiencias, pero resultaba realmente chocante, por no poner otro calificativo, que lo que es de máximo interés informativo para una, lo sea de nulo para la otra, y viceversa.

Asco. Dos chicas jóvenes están sentadas en un banco cerca de un colegio. Ambas tienen unos folios en la mano. Se puede ver que están parcialmente subrayados con tinta amarilla. Una de ellas, mirando los folios, dice: ‘A mí, la Economía, es que me da hasta angustia’. (Como tienen la asignatura de Economía, están cursando 2º de Bachiller, y es una materia bastante interesante para su formación. Aunque, si no les gusta, pues eso, que no les gusta).

Los linces y el presidente. Una mujer le dice a otra, desayunando al sol en una céntrica plaza de Murcia ciudad. ‘Qué belleza la de los linces ibéricos. Ojalá les vaya bien en nuestra Región’. La otra responde: ‘Sí, he visto la foto en el periódico. Van a ser cuatro, y los ha soltado López Miras. También lo vi soltando unos buitres que habían curado de sus heridas aquí. Se ve que le gustan los animales’. ‘Pues, eso es bueno, ¿no?’, dice la primera.

Una buena visita. El barrio del Foro Romano de Cartagena sigue creciendo. Acaban de hacer visitable otra casa romana. Por cierto, a principios de los ochenta, cuando se estaba trabajando en la Plaza de San Francisco, ya aparecieron restos que indicaban que el Foro debería estar en aquella zona y hacia el Molinete. Pero no se inició la excavación porque no había presupuesto, dijeron. Ahora brilla con todo su esplendor el museo y la excavación. Por cierto, si viven en la Región y no la han visto, merece mucho la pena ir a Cartagena a pasar un día y visitar esa zona. La llaman La pequeña Pompeya.

Viajes. Y, ya puestos, si no conocen Pompeya, en Italia, también deberían ir a visitarla porque es un lugar excepcional, inolvidable. Mucha gente va a Roma, a Florencia, a Venecia, etc., pero no tanta va al sur, donde está Nápoles, y, muy cerca, Pompeya. Además, allí podrán ver esa impresionante mole que es el Vesubio, el volcán que destrozó esta ciudad y la de Herculano, entre otras. Por cierto, si hubiera otra erupción, no sé qué ocurriría porque en todas las laderas del volcán hay casas y gente que vive en ellas. Y, ya puestos a ver maravillas, más al sur todavía está Sicilia. Impresionante, oiga.

Noticias. Me entero por la prensa especializada de que Ana Boyer, la hija que tuvo el ministro socialista Miguel Boyer con Isabel Preysler , no tiene ningún trato con sus hermanos de padre, de un matrimonio anterior. Incluso que no ha asistido al entierro de una hermana que se ha muerto, la pobre. Hay que ver las cosas que pasan y uno no se entera si no lee la prensa especializada. Menos mal que este periódico nos proporciona esta información por medio de una revista que entrega cada viernes por unos míseros 70 céntimos. Hay un montón de cosas que no sabía y de las que me estoy enterando ahora. Y no se podía vivir así, ¿verdad?

Pobres chicos. Un amigo me dice: ‘No sé por qué esa manía que los de Vox le han tomado a los menores inmigrantes no acompañados. Lo que llevarán encima los pobres críos. Lo que habrán pasado para llegar hasta España solos, sin padres, ni hermanos…’

Cine. Esta semana he intentado ver varias cosas y he fracasado bastante. Por ejemplo, El último Vermeer, película en la que es imposible aguantar a Guy Pearce haciendo el ridículo como actor. También probé a ver Tonight you are sleeping with me (Esta noche duermes conmigo) porque con este título, parecía prometer, y es un bodrio. La que sí he visto entera es la considerada mejor película de la historia del cine en una reciente votación de personajes de la industria. Se llama Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxeles, a la que ayer le dediqué un artículo en estas páginas. Verla es una experiencia.