Sin novedad en el frente cinematográfico

Sin novedad en el frente (1931) fue para mí una película muy enigmática durante mucho tiempo. Lleva años ocupando una esquina de la biblioteca de mi padre y, no sé muy bien porqué, nunca había sido capaz de verla. Ese soldado que surge de las tinieblas de la carátula me ha dejado siempre abatido, y supongo que no estaba preparado para adentrarme en la mítica obra de Erich Maria Remarque. Solo ahora que la academia de Hollywood ha nominado en nueve categorías a la última de sus versiones, he puesto fin a mi vieja cuenta pendiente. No podía escribir una sola línea sobre este nuevo ‘frente’ cinematográfico sin conocer antes su punto de partida. El problema es que no consigo librarme de su sombra y es posible que con estas líneas no sea del todo justo con la reciente producción alemana.

Ya desde sus compases iniciales, la película que se exhibe estos días en Netflix carece de la potencia sentimental de su hermana mayor. La acción comienza directamente en las trincheras de la I Guerra Mundial y no es hasta que se cierra este preámbulo bélico cuando aparecen sus protagonistas. A pesar de que la metralla se detiene durante unos instantes para mostrarnos a ese grupo de futuros soldados, difícilmente empatizo con ellos. No tengo la sensación de estar ante unos amigos de verdad que se dirigen hacia una muerte segura y todos sus pasos me parecen ajenos. Por el contrario, la entrega de los años 30 comenzaba en una clase, con un profesor disertando sobre los valores patrióticos y la necesidad de ir a la guerra, al tiempo que se podía contemplar la marcha de un ejército desde una de las ventanas. Era una escena maravillosamente envenenada. La cámara saltaba de chico en chico y se percibía cómo iba naciendo una devoción ciega por su país a medida que se sucedían los planos. Para cuando la trama llegaba a las armas, se sentía la pérdida de cada uno de ellos como si se tratase de un compañero de instituto. Esos lazos afectivos que dibujó Lewis Milestone iban dirigidos al alma del espectador y eran, desde cualquier punto de vista, imbatibles. El otro aspecto en el que flaquea la presente secuela está relacionado con la falta de inventiva. El cine bélico, como cualquier otro género, se ha convertido en un territorio lleno de lugares comunes y para mantener la atención del público se requiere de una cierta frescura en el desarrollo. Sin novedad en el frente (2022) resulta pesada en ciertos tramos y, en ocasiones, sus casi dos horas y media se hacen interminables. Hecho de menos el atrevimiento de la original. El viejo Hollywood planteó un entramado laberíntico repleto de golpes memorables que te mantenían pegado a la pantalla. Sirva de ejemplo la secuencia de las botas que van pasando de soldado en soldado como símbolo de la muerte. El cine no deja de ser un lenguaje artístico en el que prima la manera en la que se cuentan los acontecimientos y, en aquella ocasión, Milestone se empleó a fondo. Pese a estos agujeros de bala en Sin novedad en el frente (2022), todo lo que gira alrededor del Armisticio está filmado con una destreza apabullante. Aquí juegan un papel imprescindible los intérpretes con Daniel Brühl a la cabeza. Sus miradas y sus silencios, las dudas, llenan ese vagón de un fuego cruzado que tiene más garra que cualquiera de las batallas que lo acechan. Solo por destellos cinematográficos como este, podría entender que la película se haya convertido en uno de los fenómenos del año. Leyendo a algunos maestros de la crítica esperaba mucho más. Hay en sus escritos una fascinación por ella que yo no comparto y, lo más sorprendente, un olvido casi absoluto del título original. Los esfuerzos por enterrar a los clásicos, esas luces del pasado, llevan años dando frutos. En esta apartada trinchera continuamos «sin novedad en el frente».