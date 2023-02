Mal de la cabeza

Se ha publicado que cuatro de cada diez ciudadanos de esta Región que nos alberga tiene problemas de salud mental, cifra escalofriante donde las haya. Creo que no debe haber ninguna otra enfermedad ahora mismo que nos ataque a tantos a la vez. Dicen los estudios que la pandemia nos ha dejado a muchos tocados del ala, del ala de la cabeza, y que el problema es ya de una seriedad muy necesaria de ser tenida en cuenta.

En realidad, a muchos se nos va olvidando hasta qué punto el Covid cambió nuestras vidas y llegó a sacarnos de quicio. En los primeros meses, cuando alguien de tu cercanía se contagiaba, la tensión que sufríamos era tremenda, pues cada día leías o escuchabas las estadísticas de fallecimientos y se te ponían los pelos de punta. Un joven hombre de mi familia lo sufrió al principio, cuando no había vacunas, y se pasó un mes aislado en el cuarto de estar de su casa. En un par de ocasiones no tuvo más remedio que acudir a un hospital ante el agravamiento de los síntomas y en ambas el médico lo volvió a enviar a su casa diciéndole que era mucho mejor que permaneciera allí que quedarse en el hospital donde la saturación era total y solo admitían a gente aún más grave de lo que él estaba.

Para nosotros, el resto de la familia, la situación fue muy estresante. Cada día hablábamos con él por teléfono y nos iba diciendo cómo se sentía, que era fatal, con fiebre, dolores de cabeza, toses, dificultades para respirar. Si un día se encontraba peor no podías dormir pensando en él y en qué peligros estaba corriendo. Lo nuestro acabó bien puesto que el hombre, joven y fuerte, se recuperó, pero la tensión que sufrimos fue tremenda, todo el día pendiente de lo que pudieran decirnos sobre su estado de salud. Yo todavía alguna noche sueño con ello.

¿Y qué clase de tensión sufrieron los que tenían a su padre o a su madre en una residencia donde la gente se estaba muriendo por decenas? Solo pensar en esa soledad del ser querido ante el peligro de un contagio del que difícilmente podrían recuperarse volvía locos a los familiares. ¿Y los que perdieron a alguien a causa de la pandemia? Por supuesto que, a la hora de hablar de nuestra salud mental actual, no hay más remedio que aceptar que hemos sufrido tensiones dignas de una pastilla que nos bajase las pulsaciones y nos hiciera ver la vida un poco menos dura de lo que ha sido en estos últimos años. Los médicos de familia han tenido que valorar si a la persona que tenían delante le recetaban un Orfidal o lo mandaban al Centro de Salud Mental, donde, por cierto, los psiquiatras tenían cola delante de sus consultas abarrotadas de gente que ya estaba más para allá que para acá, y que necesitaba de toda la sabiduría acumulada por esos médicos para salir del pozo en el que los había metido el maldito virus.

Cuando yo me recuerdo a mí mismo lavando con agua y unas gotas de lejía todo lo que iba a entrar en mi casa, incluida la fruta, la verdura, etc, o poniéndome guantes para abrir una puerta, o cambiando de calzado antes de entrar, o con el gel alcohólico en ristre todo el santo día, al igual que imagino hacían muchos de ustedes, personas humanas que están leyendo esto, no sé, la verdad, cómo no hemos acabado cogiendo moscas muchos más de los que las estamos cogiendo.

¿Añadimos lo de estar en una cola a metro y medio del de delante o lo de mirar con odio al que se nos acercaba un poco de más? ¿Les recuerdo cuando íbamos por la calle y alguien tosía cerca de nosotros la cara que se nos ponía? O sea que nos hacen falta psiquiatras y psicólogos por miles, y con unos datos termino: como informaba este periódico el jueves, el índice de psiquiatras por cien mil habitantes en la Región es de poco más de 5, mientras en el País Vasco es de 13. Y no están ellos peor de salud mental que nosotros. Así que, a ver, señores de la Sanidad murciana, que el 40% de nosotros tiene algún problema de salud mental. A ver qué hacen.