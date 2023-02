El Cordobés hijo

No me pregunten por qué, pero el martes a media mañana estaba viendo el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco en la parte dedicada a las noticias del corazón. La pantalla la ocupaba un torero famoso, Manuel Díaz El Cordobés, en una rueda de prensa. La imagen fija lo mostraba en un plano medio. Él estaba de pie y llevaba un micrófono diminuto sujeto a la mejilla, lo que le permitía hablar con soltura. Creo que era la única cadena que estaba emitiendo el acto en directo y sospecho que no lo tenían previsto, pero que era tal el magnetismo de lo que estaba sucediendo que decidieron mantener la señal. Porque yo también me quedé atrapado, fascinado por la verdad que transmitían las palabras del protagonista. Y no sólo las palabras, también sus manos, cada uno de sus gestos. Apenas conocía su historia y no había seguido las novedades de su peripecia vital, pues no suelo prestar atención al famoseo, pero él captó mi interés como podría hacerlo una persona cualquiera que te abre el corazón.

No daba crédito a lo que estaba viendo, tan poco acostumbrados estamos a percibir un trocito de autenticidad en la televisión, un medio que rebaja todo lo que toca: banaliza los sentimientos, ridiculiza las grandes pasiones, comercia con el dolor, convierte cualquier discurso en charlatanería. Y sin embargo, ahí había un hombre contando su historia con el único propósito de compartir una experiencia que él intuía universal. Fue un momento irrepetible. Aunque, como creía McLuhan, el medio es el mensaje, a veces el mensaje es tan potente que no hay medio que lo pervierta. En la pantalla había una historia verdadera contada por un hombre sincero e inteligente que después de muchos años de búsqueda había llegado al final de un camino de bondad y perdón. Y todo eso a las doce del mediodía de un martes en Telecinco. Además, el contraste con la entrevista a Macarena Olona que horas antes había emitido La Sexta lo hacía todavía más especial. Con Évole, el mensaje siempre es el medio, un teatrillo de palabras vacías, sobreactuación, insinuaciones, propósitos ocultos y nulo interés por la verdad. Quizá estoy exagerando, no lo sé. Pero parecía que cada palabra pronunciada por el torero era la justa y sonaba nueva y verdadera, como si no se hubiera dicho nunca antes. Y eso solo ocurre cuando uno sabe algo y no miente, y cada cosa que dice se ha formado antes en ese lugar secreto donde la vida nos hace ser lo que somos. Palabras que son verdad cuando se pronuncian conociendo su significado no solo con la cabeza, sino también con el corazón y con la profundidad de todo lo vivido. Cuando uno cuenta su historia sin miedo es invencible. Y era la prueba de que en un mundo en el que se destruye día a día el lenguaje y las palabras han perdido su valor, la mejor defensa sigue siendo la palabra.