Contencioso por el trasvase: nuevo ridículo judicial

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha vuelto a decirle al Gobierno regional a través de la sentencia 431/2022 que la decisión discrecional de la ministra Ribera autorizando un trasvase cero para el regadío y de 7,5 hm3 para abastecimiento humano en diciembre de 2019 fue prudente, motivada y nada arbitraria.

No es la primera sentencia en este sentido ni será la última que no da la razón (y condena en costas) al Ejecutivo murciano. López Miras presenta contenciosos cada vez que la ministra no autoriza un trasvase de 20hm3 con las reservas en estado de excepcionalidad hídrica (nivel 3) para mantener la ficción de su preocupación por el agro murciano cuando debería explicar por qué pierde todas las batallas judiciales contra el Ministerio reclamando más trasvases, como perderá igualmente el contencioso que pretende presentar contra la incorporación de los caudales ecológicos del Tajo.

Por si fuera poco, la Audiencia Nacional ha avalado en su sentencia de manera ‘destacable’ la justificación que el Ministerio aduce en relación con el estado del Mar Menor y los efectos que el regadío producen en él, añadiendo que el Ministerio "no puede ser ajeno a las responsabilidades que le corresponden en esta materia".

Pero, por si esto no bastara, están los datos. Si no se hubieran modificado las Reglas de Explotación rebajando el trasvase automático de 38 a 27 hm3 en nivel 2 y se hubiera autorizado un trasvase de 20 hm3 cada mes estando las reservas en nivel 3, como pretende López Miras, en lugar de aplicar una política prudente de trasvases, como ha hecho la ministra Ribera, aquellas habrían descendido en el mes de julio pasado a nivel 4 (menos de 400 hm3) y, a tenor de la pluviosidad producida, dicha situación no habría revertido a día de hoy. Ello hubiera supuesto no solo un trasvase cero para el regadío sino también para el abastecimiento humano durante todos estos meses.

Aun así, no me cabe duda de que el presidente regional seguirá con su discurso imprudente, falaz, falto de rigor, torticero e inútil sobre el Trasvase Tajo-Segura a la vez que seguirá también haciendo el ridículo en los tribunales de justicia en lugar de liderar, como presidente, una propuesta de futuro, sostenible y eficaz para nuestro sector agrícola. Todo para no hablar de lo que debe: dar cuenta de su pobre gestión de gobierno.