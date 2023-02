Llámenme soso, viejo, aguafiestas, como quieran, pero es que, al igual que ese eslogan de una conocida tienda de muebles, para mí, cada vez más, lo mejor de salir es regresar a casa. Lo que me hace pensar que podría estar sufriendo los primeros síntomas de una eremitatitis que podría desembocar en un completo alejamiento del ruido social. Algo tendrá que ver también la edad.

No me preocupo demasiado. La soledad me gusta, disfruto con ella. Bueno, realmente no es una soledad absoluta, sino momentos determinados, buscados o casuales, en los que conecto conmigo mismo, reflexiono, recuerdo, imagino o escucho mi música preferida en silencio. Una soledad encorsetada, pero vital, en la que nunca te sientes solo a pesar de estarlo porque sabes que siempre está ahí ese alguien con quien compartir algo más que el tiempo.

Sin embargo, hay personas que deciden vivir permanentemente en una completa soledad, que no en aislamiento. Es una soledad elegida por distintos motivos: decepciones pasadas, miedo al compromiso o simplemente porque son espíritus libres que les gusta tomar sus propias decisiones sin necesidad de compartir.

Según la doctora Vanesa Fernández, psicóloga especialista en emociones, las personas que disfrutan de esta soledad elegida suelen ser personas seguras de sí mismas y con una elevada capacidad para tomar decisiones, con un alto nivel de creatividad, ausencia de dependencia emocional y generalmente introvertidas.

La soledad suele significar tranquilidad y paz, tanto para aquellos que la buscamos en momentos concretos como para los que la enarbolan como bandera de su existencia. «Un manso río, una vereda estrecha, un campo solitario y un pinar, y el viejo puente rústico y sencillo completando tan grata soledad», escribía Rosalía de Castro en uno de sus poemas.

En cambio, para otras, ese placer que para muchos supone estar consigo mismo, se convierte en un estado de infelicidad y tristeza. «El infierno está todo en esta palabra: soledad», decía Víctor Hugo. Aunque soy de la opinión que la soledad solo es nociva cuando es una soledad obligada, impuesta.

Tal vez estas personas no encuentren el apoyo social que necesitan o no sepan como buscarlo. «La soledad se admira y desea cuando no se sufre, pero la necesidad humana de compartir cosas es evidente», afirmaba Carmen Martín Gaite. Y ante esa exigencia de hablar, de contar, estas personas terminan por rodearse constantemente de gente, aunque eso no suponga una solución real y eficaz que alivie su deprimente retiro emocional. Incluso, peor aún, pueden buscar refugio en las redes sociales, donde cuentan con cientos de ‘amigos’, para no sentirse solos en su soledad. Algo que para la también psicóloga Silvia Congost, es un espejismo que les aleja del contacto físico, de las palabras en directo y de la mirada a los ojos del otro.

Como entiendo que el ser humano es un animal sociable por naturaleza y a mí me gusta predicar con el ejemplo, he quedado con unos amigos para tomar una copa, aunque, como en otras ocasiones, me planteo si realmente salgo, como decía Lord Byron, para renovar la necesidad de volver a estar solo. Por tanto, no sé lo que tardaré, como el extraterrestre de Spielberg, en añorar mi regreso a casa para reencontrarme de nuevo con mi ansiada soledad.