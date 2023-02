Los males sociales del abandono educativo

Parece que las cosas y las personas existen, si se les nombra. Si no, parece que no existen. Esto es lo que pasa con el llamado abandono educativo, que le damos existencia rara vez, y la mayoría del tiempo lo hacemos invisible, como si no existiera.

En las últimas semanas los medios de información nos están ofreciendo datos sueltos de las estadísticas que el Ministerio de Educación y Formación Profesional acaba de publicar sobre el estado de salud del sistema educativo no universitario; concretamente, de la situación del abandono educativo en la Región de Murcia y en España, es decir, de las personas que, habiendo obtenido solamente el título de la ESO, y teniendo edad para seguir educándose y formándose (18 a 24 años) han decidido, por razones diversas, abandonar los estudios sin completar la segunda etapa de Educación Secundaria (Formación Profesional de Grado Medio, Básica, Bachillerato) y no seguir ningún tipo de formación. Se nos dice que, a fecha de 2022, el abandono educativo representa en la Región de Murcia el 18,7% y en España el 13,9%.

Dice, fundamentalmente, tres cosas: 1. Que de los 124.120 jóvenes estimados para 2022, con edades de 18-24 años en la Región de Murcia, 23.210 (18,7%) abandonaron los estudios correspondientes a la segunda etapa de Educación Secundaria y no siguieron formándose, frente a 100.910 que sí los completaron (81,3%). Cierto que la gran mayoría de estos jóvenes continúan estudiando, pero no es despreciable el número de 23.210 jóvenes que no lo hacen, no teniendo más título escolar que el de la ESO, la Enseñanza Secundaria Obligatoria, primera etapa.

2. Que la Región de Murcia, en 2022, es la Comunidad donde se produce más abandono educativo, no solamente en relación a la media española, sino que también se sitúa por encima del abandono educativo de cualquier otra Comunidad Autónoma. En los últimos veinte años, la Región de Murcia se ha situado siempre en los primeros puestos de la liga española del abandono educativo.

3. Que la Región de Murcia ha mejorado del mal que padece con el abandono educativo, al tener hoy menos de la mitad del que se tenía en 2002, hace veinte años (39,4% frente al 18,7%). Esta es una buena noticia, pero sigue siendo agridulce, puesto que lideramos en 2022 la liga del abandono educativo en España.

En primer lugar, es un fracaso para el sistema educativo no haber podido completar con éxito la escolarización de una buena parte de la población joven en los estudios secundarios, que le hubiera cualificado profesionalmente o permitido el acceso a los estudios superiores. Ha sido un esfuerzo y una inversión escasamente rentables.

Igualmente, desde el punto de vista personal de los jóvenes que han decidido abandonar la formación, han renunciado a tener un capital educativo que le hubiera producido satisfacción personal y social, y le hubiera facilitado el acceso al mercado de trabajo, encontrando más fácilmente un empleo; en cambio, la decisión del abandono va a ser un lastre pesado a lo largo de sus vidas y un problema que complicará las relaciones en el entorno familiar.

Para las empresas, la cuestión del abandono educativo no es un problema menor. Supone, no disponer de suficiente personal para cubrir puestos que requieren cualificación y tener un mercado de mano de obra escaso e inadecuado para las necesidades a las que la empresa debe responder en un entorno tan competitivo en el que actúa. Pero, sobre todo, la realidad del abandono educativo obliga a la empresa a asumir la labor de formar suficientemente a los jóvenes de 18-24 años que el sistema educativo debería haber realizado. Por último, el hecho de tener una economía regional con baja competitividad, con altas tasas de paro y con un crecimiento económico no equilibrado y no sostenido, tiene también que ver con tener un abandono educativo de unos 23.210 jóvenes de 20-24 años en el año 2022.

Con carácter de urgencia habría que desplegar, simultáneamente, tres tipos de acciones.

Por una parte, aplicar políticas educativas internas al propio sistema educativo, que sigan reduciendo al mínimo el abandono educativo en la Región, al menos situarlo, en el tiempo más breve posible, en el entorno de la media nacional que representa actualmente el 13,9%; ello supondría reducir el abandono educativo en unos 6.000 jóvenes.

Por otra parte, hacer que las familias valoren la importancia de la educación/formación de sus hijos, como remedio al drama familiar que supone el fracaso educativo. Y, también, que la cultura de las empresas, la forma como éstas gestionan, valoren el alcance que tiene la formación y la cualificación de todos sus trabajadores para la supervivencia de éstas.

El abandono educativo sí existe, aunque lo hagamos invisible. Produce males sociales considerables: para la salud del sistema educativo, para el presente y futuro de los jóvenes que lo sufren, para la estabilidad y sostenibilidad de la vida familiar, para la supervivencia de las empresas y, también, para la generación de riqueza y bienestar en nuestra Región.