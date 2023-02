Cemop, com 'm' de medias verdades

Si cuando este artículo vea la luz este martes, uno de los codirectores del CEMOP, Ismael Crespo, muy vinculado profesionalmente al propio presidente del Gobierno Regional, no ha dimitido, pedir perdón no es suficiente, el presidente de la Asamblea debería, si no quiere convertirse en cómplice de un chiringuito que huele muy mal desde hace tiempo, rescindir el contrato de manera urgente e inapelable.

Sus palabras: «Con una o dos encuestas más nos podríamos ahorrar celebrar elecciones» no solo son impropias, sino que demuestran su falta de rigor profesional y un insulto a todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Unas encuestas que dicen que casi el cuarenta por ciento (38,8%) de los encuestados no ha decidido su voto, por lo que sin duda, el resultado final estará condicionado por este alto porcentaje, el mayor de todos los encuestados. Con el dinero público no se debería jugar, y el CEMOP lo está haciendo. Un profesional responsable debería concluir: «Con un 38’8% sin decidir su voto, ahora mismo el resultado está en el aire». Es como la pregunta: «¿El recorte del Trasvase Tajo-Segura del Gobierno de España es perjudicial para los intereses de la ciudadanía?», y que el 75% responda que sí. No me jodas, CEMOP, pregunta si «seguir con el SMI en 700 euros es malo para los trabajadores y trabajadoras con menos recursos’», y verás la contestación. El estudio tiene un apartado de preguntas de actualidad, pero no se refieren a la inflación, ni a la situación del Mar Menor ni si estamos a favor de la agricultura intensiva en sus orillas, ni mucho menos habla de si aprobamos y respaldamos seguir dotando de más fondos públicos a la educación y sanidad privada a través de conciertos, mientras la pública sigue deteriorándose. Para los CEMOP Boys la actualidad es si los tránsfugas y traidores que configuran el Gobierno regional han sido buenos o malos, o si el Gobierno regional lo ha hecho bien o mal. Y pagamos por esto. El único dato creíble es que el líder de la oposición, el actual delegado del Gobierno, apenas es conocido en la Región de Murcia, pero, claro, es de primero de carrera saber que se debe principalmente al principio fundamental de que ‘quien paga sale’. Hace tiempo tuve oportunidad de asistir a una conferencia de uno de los asesores en materia turística más importantes del mundo. Dijo: «Denme diez millones de euros, y conseguiré en un año que Murcia sea conocida en media Europa, y si me dan veinte, en Europa entera’». Pues eso, que aquí seguimos hablando de lo que unos pocos quieren. Si más del 80% de los encuestados dice que la situación política de la Región se sitúa entre mala y muy mala, ¿cómo es posible que siga la sociedad apostando por quienes están dirigiendo la región los últimos veinticinco años? Que alguien me lo explique como si tuviera cinco años, como decía el gran actor Denzel Washington en la galardonada Philadelphia.