Un gobierno que se tome en serio a la ciudadanía

La Región de Murcia necesita un presidente como Pepe Vélez y un Gobierno regional que se tome en serio los problemas de la ciudadanía y, por supuesto, los resuelva, tal y como hace el PSOE desde la oposición a nivel regional y desde los Ayuntamientos, gobernando en la mayoría de los municipios de la Región.

Cada vez más ciudadanos y ciudadanas empeoran la valoración del Gobierno de López Miras. Es evidente que no es un presidente serio y que no está preparado para gobernar. Durante este tiempo ha sido incapaz de ofrecer ni una solución. Lo único que hace es mentir y confrontar. Su único objetivo es sacar rédito electoral y si para eso tienen que mentir, infundir miedo o confrontar, lo hace. Y así lo está demostrando.

Por ejemplo, hablemos de agua. ¿Qué ha hecho el PP estos últimos 28 años para traer más agua a la Región? La respuesta es sencilla: absolutamente nada. Solo pancartas que no aportan ni una sola gota. Y, bueno, sí, una desaladora, la de Escombreras, investigada por los tribunales y que le costó a la ciudadanía 600 millones de euros cuando está valorada en 22,5 millones.

¿Dónde están los 580 millones de euros que faltan? Si López Miras no tuviera nada que esconder nos respondería y lo haría en el cara a cara ofrecido por Pepe Vélez, al que López Miras se niega constantemente. No lo hace porque entonces tendría que aceptar que no ha hecho nada nunca por traer agua, que solo la usan para intentar engañar a la ciudadanía y sacar rédito electoral.

Sin embargo, el PSOE de la Región de Murcia sí está trabajando para ofrecer seguridad hídrica a la Región. Queremos agua para siempre y para eso es indispensable invertir en infraestructuras hídricas, tal y como está haciendo el PSOE, destinando más de 3.000 millones de euros hasta 2027, de los cuales 600 millones se dirigen a la interconexión de desaladoras, al incremento de la capacidad de desalación y a la reducción del coste de la producción del agua desalada gracias a las plantas fotovoltaicas.

El cambio climático es una realidad. Negarlo es irresponsable y, por tanto, debemos estar preparados para todos los escenarios posibles. Todos recordamos que, durante el Gobierno de M. Rajoy, estuvimos 11 meses sin recibir una sola gota de agua. A nadie se le escapa que si sobrevivimos durante esa etapa fue gracias a las desaladoras impulsadas por el PSOE, tan denostadas por el PP.

El Mar Menor es otro de los grandes desafíos de la Región y una prioridad para el Partido Socialista. La laguna se ha convertido en otra arma de manipulación por parte del PP, lo ha menospreciado y abandonado durante décadas. Prueba de ello es que en 2020 y en 2021 ejecutó menos del 25 % del presupuesto regional destinado a la laguna y en 2022 menos del 30%. ¿dónde están los más de 120 millones de euros que ha presupuestado para el Mar Menor en los últimos tres años y que no ha ejecutado? Que sea valiente y diga la verdad.

Es irresponsable que López Miras se dedique a atacar al Gobierno de España, el único que está invirtiendo y ofreciendo soluciones para salvar el Mar Menor, actuando incluso en competencias que son de la Comunidad Autónoma. En concreto, el Gobierno central ha destinado cerca de 500 millones de euros a la recuperación del Mar Menor y, en menos de un año, se han ejecutado más de 49 millones y están comprometidos otros 106 millones. Además, los Presupuestos Generales del Estado de 2023 contemplan una inversión adicional que asciende a 148,75 millones de euros.

Otra de las estrategias que utiliza el PP de López Miras es infundir miedo a la ciudadanía y utilizar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para sacar rédito partidista. Además, mienten cuando dicen que se han perdido efectivos en la Región. Fue el Gobierno de Rajoy el que recortó 363 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. El PSOE no solo ha revertido este recorte, sino que, además, ha aumentado las plantillas de ambos cuerpos un 10,6 % respecto a 2018.

En la actualidad la Región ha alcanzado una cifra histórica de efectivos, 3.792 agentes, el cuarto mayor incremento del país. A esto hay que sumar más efectivos gracias a la nueva oferta de empleo público de 2023 que permitirá que la Región de Murcia supere de nuevo la actual cifra récord de agentes.

La realidad es que, desde el PSOE, con el trabajo de nuestro secretario general, Pepe Vélez, estamos ofreciendo soluciones reales a los principales desafíos de la ciudadanía y de la Región. Si somos capaces de conseguir todo esto es inimaginable todo lo que haremos, a partir de mayo, desde el Gobierno regional. Sin duda, la ciudadanía lo necesita.