2030 = 1984 = horror igualitario ¡Vivan las Caenas!

La cifra de moda es 2030, el año en que los planes de los autócratas mundiales, la Comisión Europea y el Consejo de Europa entre ellos, nos habrán obligado a vivir todos estúpidamente felices, pero sin libertad. Justo lo que noveló Georges Orwell en 1984. Abolición de la propiedad privada, de la libertad individual y de las aspiraciones del espíritu. El Igualitarismo, no la Igualdad. Yo me asigno al poema de José María Álvarez, «Lema: Libertad, desigualdad… ¡gloria!». Déjenme en mi pobreza libre, y desistan de redimirme, señores del 2030, neocomunistas de variado pelaje, herederos todos del sovietismo más feroz, pero sin gulags, al menos al principio.

El 2030 ha empezado en Murcia, y en otras ciudades de España, con los ‘planes de movilidad’ llamados. Unas obras urbanas, sin consulta previa, ni consenso entre los partidos. La ideología de izquierdas se ha quitado la careta democrática, y asume el papel que antaño correspondía al Despotismo Ilustrado. Ahora es el Despotismo Comunista y pretendidamente humanizado. El odio al coche, que, a tantas generaciones de ciudadanos en los países libres, ha hecho felices, es la idea predominante en lo de la ‘movilidad urbana’; vuelvo a decir que impuesta antidemocráticamente. Me ha enternecido leer, adjudicado a los opositores y sufridores de este plan, que son/somos corporativistas insolidarios. Y que son/somos de rancia manera de pensar. He rejuvenecido. Aún andaba haciendo yo el bachillerato cuando oí eso de corporativistas. Creen tener la exclusiva de la idea de progreso, y no adecentan democráticamente para nada sus designios. Las decisiones, desde arriba. Y ya está. Todos a obedecer. Ése es el horizonte 2030. Y cualquier idea extramuros de esa idea totalitaria es facha, es retrógrada y es corporativista. Creen, a ese estado de las cosas, como el porvenir ya invariable. Para siempre. Son fascistas de izquierda. El peor fascismo.

Pero, si ahora es el plan de movilidad, luego vendrá, ya está viniendo, la abolición del coche. Del coche de combustión. Admiten el coche eléctrico, pero ocultan el desastre que es antes y después ese mal invento del coche eléctrico. Dispendio de agua al principio, y material no renovable después. La idea madre de todo es el Igualitarismo. Y este pretendido arcano de la felicidad se basa en una interpretación científica, a la que suponen, como su ideología, única y perfecta: la naturaleza debe predominar sobre el ser humano, no al revés, y ni siquiera en un equilibrio dinámico. No, solamente la naturaleza. El humano, acorralado por el aborto libérrimo por delante y por la eutanasia activa por detrás. Ciudades, o barrios, cercados, y traslados previo permiso.

La Agenda 2030 es la vuelta al «¡Vivan las Caenas!» de los fernandinos del XIX.