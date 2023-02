De palomas y sociología

La estimula. En una calle de la capital hay un gran cartel con una foto de Carlos Alcaraz en calzoncillos. Dos señoras mayores lo están mirando y una de ellas dice: «Todos los días paso por aquí y lo miro. A mí me alegra el cuerpo, ji, ji, ji, ji...» .

Protestan. Al PSRM-PSOE, no le ha gustado el último CEMOP. Dicen que está manipulado y acusan al codirector de la encuesta, Ismael Crespo, de ‘parcialidad’. No sé yo si lo será o no lo será, pero la impresión que tenemos muchos por estas tierras es que los socialistas, a nivel regional, no están muy allá en cuanto a conocimiento y aceptación del público en general. Y no olvidemos que ellos ganaron las últimas elecciones, pero algo no se habrá hecho bien para que las cosas hayan llegado a este punto. Otra cosa son los alcaldes y concejales en los pueblos, donde, si hay buena gestión, tienen el respaldo de sus vecinos. Pero lo que se dice ‘en la Región’, la cosa cambia. ¿Por qué no se miran a sí mismos y tratan de entender la razón por la que las cosas son así y qué remedio podrían ponerle al problema antes de la campaña electoral?

Tristes y deprimidos. Lo de la salud mental en los jóvenes preocupa y mucho. Las cifras son aterradoras. No sé qué les estará pasando a estos chicos y chicas entre los 11 y los 18 años, pero manifiestan problemas mentales que llegan a la gravedad más absoluta. Durante más de cuarenta años trabajé como profesor con ellos y entonces los conocía y veía por dónde andaban, y desde luego no estaban en estas condiciones de inestabilidad emocional, al menos en los porcentajes que ahora se han descubierto, que son del 12%.

Momento ideal roto. En un parque de la ciudad de Murcia un hombre de Ingeniería Urbana que lleva un pequeño transporte con bolsas de hojas secas y otras basuras, está sentado en un banco almorzando a las once de la mañana. En el suelo hay unas veinte palomas comiendo los trocitos de pan que él les está echando. Una mujer lleva a un niño de unos tres años en una silleta y se ha parado a ver cómo comen las palomas. El uniformado jardinero se levanta, arranca otro trozo de pan de su bocadillo y se lo da al niño diciéndole: «¿Quieres echarle tú de comer a las palomas?» El niño toma el pan y empieza a comérselo. La mujer pone mala cara y se va con el crío.

Premios. Vi algo de la entrega de los Goya. Muy bien la primera parte de homenaje a Carlos Saura. Impresionante el discurso de su hijo mayor sobre las cuatro mujeres en la vida de su padre. Las trató con un gran respeto y ternura incluso. La gala después resultó como siempre, larga y pesada. Espectacular y tierna Juliette Binoche. Qué mujer y qué actriz. Ella fue la protagonista de una de mis películas favoritas, Tres colores: Azul, de Kieslowski.

Cine y series. En cuanto a las películas seleccionadas para los Goya, mucha gente ha dicho que son estupendas. Yo he de confesar que dos de ellas no las he terminado. Será culpa mía, seguro. Sí he visto Modelo 77 y me ha gustado. El muchacho ese, Miguel Herrán, que en Élite parecía saber poco de lo de actuar, ha aprendido y aquí lo hace muy bien. También he intentado ver, sin éxito, la serie La chica invisible. Buenísima la ambientación en un pueblo andaluz con unos interiores llenos de detalles perfectos. Los actores bien. La historia, regular, tirando a mal. Todo más visto que el TBO.

Éxito. Esta semana hemos podido ver en la sección del periódico El País ‘Exposición’, los trabajos de Alfonso Durán, magnífico fotógrafo nacido en Cehegín. El tema que ha desarrollado es el de los turistas ingleses en Benidorm y créanme que mirándolas comprendes por qué han sido seleccionadas para publicarlas en tan prestigiosa sección de la prensa nacional. Nada está preparado, solo el ojo del fotógrafo ha ido observando momentos y personas y ha tomado las imágenes. El resultado ha sido una mezcla de arte y sociología que han podido ver en toda España en esa publicación.

Error problemático

Estos días se está recordando el cierre del periódico Línea en nuestra Región, que era, como muchos recordarán un periódico del ‘Estado’, es decir, del Régimen franquista. En una ocasión, cuando los textos del periódico se preparaban para la impresión en una linotipia, hubo un error que se debía corregir, habían escrito ‘Poder judicial’ y debía decir ‘poder Judicial’, o sea, que había que cambiar las iniciales. Así se hizo, pero hubo un error y se intercambiaron estas letras, quedando así: ‘Joder pulicial’. Cuando se dieron cuenta ya estaban las furgonetas repartiendo los periódicos por la Región, entonces provincia, y ya habían llegado algunos a los lectores, pero el resto se retiraron ante el tremendo problema que suponía publicar algo así en aquellos tiempos. Con aquella Policía, bromas las justas.