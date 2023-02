¿Se criminaliza a los empresarios? Más Mercadonas y menos Belarras

Los ataques contra las grandes empresas son una especie de argumento ridículo, que solo puede admitirse en contextos infantilizados como las redacciones de los alumnos de la ESO o las películas de Hollywood, esas en las que el protagonista defiende a familias desvalidas de la voracidad de un empresario despiadado, que pretende quedarse con sus viviendas para especular con los terrenos mientras se fuma un puro y azota a los pobres huérfanos con una mano llena de sortijas de oro. La novedad desde la llegada de la cosa podemita a las instituciones es que ese esquema mental es el que predomina ahora en el Gobierno y a través del cual se instrumenta la política económica del decimoquinto (Rufián diría quinceavo) país más rico del planeta Tierra.

Por supuesto, hay empresarios malos y buenos, igual que ocurre con los políticos, los taxistas, los curas o los agrimensores. Pero la izquierda no individualiza los comportamientos para valorarlos según cada circunstancia, sino que establece categorías sociológicas como presupuesto básico para tomar decisiones de profundo calado político. Así pues, los empresarios son malos porque constituyen el eje fundamental del sistema de libre mercado, precisamente el orden social que la izquierda pretende destruir desde hace más de cien años con el éxito por todos conocido. Luego tratan de adornar el discurso utilizando torticeramente algún caso aislado para agitar el rencor de las masas, pero lo cierto es que aquella es la única razón de su odio hacia los emprendedores.

No obstante, aquí se establecen también categorías. Por ejemplo, los empresarios pueden llegar a ser buenos para la sociedad siempre que no sean muy ricos. Si tienen éxito y se hacen millonarios hay que insultarlos, amenazarlos desde el Gobierno y tratar de ponerlos fuera de la ley. Si la gran corporación de que se trate se dedica a la banca o a la producción de energía, las dos grandes bestias negras del izquierdismo, la cosa es incluso más fácil porque los medios de comunicación de masas ya llevan medio camino andado en su campaña contra ambos sectores. Los ultras bolivarianos van más allá y han incluido en el grupo de las empresas odiosas a grandes distribuidores comerciales como Mercadona, a cuyo dueño colgarían de una cucaña no antes de expropiar toda su riqueza y repartirla entre los amiguetes. Total, solo se irían a la calle 90.000 empleados, pero ese es un precio que los ultraizquierdistas amorrados a la ubre pública están perfectamente dispuestos a pagar.

Lo cierto es que los que atacan a los empresarios podrían ofrecernos un ejemplo constructivo en primera persona de cómo ha de ser una empresa cabal. Tan solo tienen que detectar una necesidad en sus semejantes, dar forma a una idea para satisfacerla mejor que la competencia, invertir todo su patrimonio y crear ese negocio para ir ampliándolo año tras año hasta convertirlo en una multinacional. En ese momento solo quedaría ya entregar la propiedad de la empresa a los trabajadores, donar todo el dinero obtenido a la Hacienda Pública para que lo redistribuya y quedarse con una renta mensual igual al salario mínimo interprofesional. Ahí sí nos tomaríamos en serio sus catilinarias sobre la maldad de los empresarios acaparadores. Hasta entonces seguiremos despreciando sus discursos moralistas, típicos de los vagos a los que les jode mucho que haya gente que se hace rica creando negocios de éxito.

Cualquier país estaría orgulloso de tener empresarios como Amancio Ortega o Juan Roig, dos hombres salidos de la nada y creadores de empresas que son un ejemplo internacional. Aquí, los ministros los insultan en el telediario. Es el sanchismo y su factor diferencial.