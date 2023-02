Generaciones, identidades y libertades

Me hago mayor, cada día más. Lo noto cada vez que pienso aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor y, sobre todo, cuando caigo en el mismo tópico por el que nos dejamos arrastrar tantos y tantos de nosotros, al juzgar a los adolescentes y a la juventud de hoy en día y sentenciar que nuestra época de rebeldía era más sana, más limpia, más educada y más rica en valores que la de ahora, mejor, en definitiva. Craso error. Sobre todo, porque no debemos olvidar que somos nosotros, con nuestra forma de actuar o desactuar, con nuestro ejemplo y con nuestras lecciones más o menos magistrales los que hemos forjado el carácter y el perfil de nuestros sucesores. Ellos son el fruto de lo que han visto en el espejo de nuestro comportamiento, por mucho que nos escandalicemos ante ciertas costumbres que han adquirido y que, si nos autoexaminamos bien, en gran medida, son heredadas de nosotros.

Mi reflexión parte de un pensamiento que me vino a la cabeza el pasado domingo, mientras disfrutaba del magnífico concierto que ofrecieron la Agrupación Musical Sauces y Serafín Zubiri en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena. La media de edad del público superaba con creces los cincuenta años, tal vez también los sesenta, pero daba gusto ver cómo rejuevenecían y se sabían las letras de todas las canciones de las décadas de los 60 y los 70 y las tarareaban animadamente. Igual que hacen hoy los jóvenes con esa nueva música que muchos criticamos porque predominan la electrónica y los sintetizadores y resulta prácticamente imposible encontrar algún acorde en ella. Cada uno de los temas que interpretaba Zubiri con la banda cartagenera eran auténticos himnos de aquella juventud de los años posteriores a la posguerra, de esa segunda mitad del siglo XX donde el mundo pisó el acelerador y la música también, de los inolvidables Nino Bravo, Camilo Sesto, Roberto Carlos, Cecilia, Mocedades, Luis Aguilé y muchos otros que a los jóvenes de hoy ni les suenan ni les interesan. Porque prefieren cantar y bailar a las nuevas estrellas del siglo XXI, como Quevedo, Bizarrap o Shakira y otros tipos y tipas como ellos y ellas que forjan una nueva identidad social, muy diferente a la que surgió del mundo de la Guerra Fría, del fin de la dictadura de Franco y el gran logro de la transición. Por mucho que nos cueste aceptarlo, no sabemos si mejor o peor, eso queda al juicio, la opinión y los ideales de cada uno y lo juzgarán los que vengan detrás, pero desde luego, sí que es muy diferente, diversa, decimos hoy.

Fui al concierto de Sauces con Zubiri con mi padre y recuerdo comentarle al salir que su generación tenía una identidad propia, unos referentes que todos conocían, empezando por las estrellas del espectáculo y sus canciones, pero también en muchos otros ámbitos culturales, políticos y sociales. Añadí que la mía, la generación de los años ochenta, la del «Yo fui a EGB», también contaba con esa identidad, con multitud de himnos y lemas incrustados en nuestro cerebro y que todos sabemos reproducir. Concluimos ambos que la juventud actual carece de esas guías, de esa dirección y de esas normas que los lleven por un camino bueno, o por el buen camino, como ustedes quieran. A los pocos días, me percaté de mi error y descubrí que ellos, los adolescentes y los jóvenes de este inicio del milenio claro que tienen mucho en común, si hasta parecen uniformados cuando no van de uniforme y, entre ellos, hablan el mismo lenguaje y conocen las mismas canciones de los mismos ídolos musicales y los lemas y mensajes de los mismos líderes de opinión, aunque estos ya no hablan desde los púlpitos ni desde los atriles de la política. Las nuevas ‘peanas’ que elevan a la categoría de adalid se encuentran al otro lado de la pantalla, pero no de la televisión, como también nos ocurría a los cuarentones de ahora, sino de los múltiples dispositivos que, por muy pequeños que sean y nos quepan en la palma de una mano, nos abren una inmensa ventana al mundo, a la par que nos pueden cerrar las que tenemos al lado. Las muchas puertas que nos abre Internet pueden cerrarle a nuestros niños, adolescentes y jóvenes muchas otras de las que nosotros sí pudimos disfrutar, donde las relaciones sociales eran más estrechas y cercanas y, sobre todo, menos distantes y desconfiadas.

Las generaciones que nos anteceden o nos suceden no son peores ni mejores por la época en la que viven ni por la cultura o los ideales que imperan en el momento. En todas ellas ha habido gente buena y gente mala, buenos y malos referentes, que han tenido que adaptarse al momento en que vivían. Ha sido así desde que el mundo es mundo, en la antigua Grecia y el imperio romano, durante el feudalismo o el absolutismo y también en la era de las revoluciones que nos condujeron a mejorar nuestras condiciones de vida y nuestro bienestar. Pero cumplir e ir superando años no siempre es avanzar. Hacer un mundo mejor es cosa de cada uno y comienza por mejorar nuestro minimundo. Corresponde a cada individuo hacerse responsable de su comportamiento y decidir su identidad y jamás ha habido tanta libertad para hacerlo como la hay ahora.

Sin embargo, que podamos elegir no nos hace mejores, solo más libres, que no es poco. Porque el mundo que vivimos y nuestra generación no depende solo de nuestra trabajada, peleada, conquistada y necesaria libertad, sino, especialmente, de que sepamos elegir bien para poder mantenerla. Y aunque parezca que tenemos menos imposiciones, órdenes y cadenas, puede que en realidad estemos más coaccionados, condicionados, controlados, guiados e identificados que nunca.

No dejes que te inoculen y defiéndete de quienes quieren implantar un pensamiento único. Defiende tu libertad para que también puedan hacerlo tus hijos, tus nietos y los hijos de los hijos de tus nietos. Que tu identidad no sea la de tu generación, sino la tuya propia, la que tú eliges, sin que nadie pueda juzgarte ni condenarte por ello. Aunque tengas que nadar contracorriente.