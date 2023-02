Como almas en pena

Fui a ver Almas en pena de Inisherin el pasado domingo. Cuando entré en la sala la película ya estaba empezada. No me importó en absoluto. Fuera había sucedido algo mágico que justificó esos minutos perdidos. Como siempre, llegué al cine con unos minutos de antelación. En los tiempos que corren, salvo excepciones, a estos templos de las tinieblas solo acudimos un reducido grupo de tarados cinéfilos y nunca hay problemas con la entrada. Pero en esta ocasión, no sé muy bien porqué, la cola daba la vuelta a la manzana. Fue como mirar atrás, cuando la vida corría por esos pasillos y teníamos una ilusión loca por el rito cinematográfico.

Los espejismos no se acabaron ahí. Desembarqué en Inisherin, la idílica isla irlandesa de la película, y por unos momentos creí estar sobre los paisajes de La hija de Ryan. Por la pantalla se observaban los acantilados y las playas por las que paseaba Sarah Miles, aquellos caminos de piedra por los que cojeaba el bueno de John Mills e, incluso, las pintas de cerveza negra que se tiraban en la taberna del señor Ryan. Pero no duró demasiado esa ilusión óptica. El color y el sentido plomizo de Almas en pena no tardó en instalarse y todas esas poéticas referencias se esfumaron. Leyendo las buenas críticas cosechadas, creo que el problema con el planteamiento de Martin McDonagh es exclusivamente mío. Es cierto que esa historia de amistad rota arranca con gran misterio. De la noche a la mañana, el personaje de Brendan Gleeson decide retirarle la palabra a su compañero de aventuras de toda la vida. Los motivos no se revelan en su parte inicial, solo observamos a un tipo malhumorado que castiga con una indiferencia monstruosa a esa criatura débil a la que da cuerpo Colin Farrell. Pero a pesar de todos estos enigmas, no termino de ser partícipe de su trama. Creo que los cimientos de la obra han sido plantados sobre un terreno pantanoso y su castillo gaélico se viene abajo con demasiada facilidad. Una parte importante de mi distanciamiento con Almas en pena se debe a esa colección de seres desdichados que merodean por la escena. Poseen, en su conjunto, una naturaleza bobalicona y sus reacciones son tan artificiales que sigo sus bandazos con bastante desinterés. Tampoco ayuda su pretendido humor macabro instalado en ese paisaje lúgubre de Inisherin. Sus ocurrencias me parecen reiterativas y mal ensambladas, como si su director y guionista estuviese en una búsqueda continua de las risas de los espectadores. Al menos en mi pase, el público permaneció mudo frente a esa colección de gracias y desgracias. Si acaso, se pudo escuchar una ligera agitación en las escenas de mayor visceralidad. Cuando supe que la película había ganado el Globo de Oro en la modalidad de comedia o musical me tiré de cabeza al cine. Esperaba uno de esos títulos maravillosos de luz y armonía. Sin embargo, me encontré con un trabajo gris repleto de calamidades humanas, desde el dolor que deja el abandono de un ser querido, hasta una venganza a vida o muerte. Para mí, Almas en pena está más cerca de una tragedia total por mucho que intente adentrarse en ese sarcasmo negro que tan bien han hilado otros creadores cinematográficos. En cualquier caso, no tiene ningún sentido el empeño de algunos premios por la división de ciertas categorías. Da la impresión de que andan regalando estatuillas. Más allá de estas deliberaciones, Martin McDonagh se presenta como uno de los directores más reconocidos del panorama actual. Personalmente su cine me deja algo indiferente. Tanto con Tres anuncios en las afueras como con Almas en pena tengo que poner mucho de mi parte para entrar en sus historias. También puede que yo haya perdido el sentido del humor (o el dramático) y que me esté perdiendo a un creador monumental.