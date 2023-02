La ladrona de sueños

Mi madre solía advertirnos de que en nuestra familia había un gen muy peligroso; bueno, ella le llamaba ‘ramalazo’, que circulaba libremente, y que debíamos cuidar de que no se manifestara en nosotros. Hablaba de ello como de quien debía huir de una antigua maldición familiar. Algo que podía arruinarte la vida para siempre. Sé que cuando sepas que ella se refería a la pereza te vas a reír, sobre todo porque la pereza tiene una apariencia realmente inofensiva. Sin embargo, ella no le llamaba así, y no consigo recordar cuál era el nombre que le daba mi madre a esa maldición, porque no recuerdo oírle decir pereza o gandulería. Era como algo peor, un nombre que de por sí daba miedo. De pequeña me lo tomaba a risa, y eso que ella nos ponía ejemplos de lo que podía pasar si tuviéramos que recoger el fruto de una vida entregada a la pereza. Te aseguro que alguno de los vaticinios era sobrecogedor y a veces también penoso. Imposible no pensar en personas conocidas que probablemente habrían sido tocadas por la maldición.

No se me ha olvidado nada de eso, ni tampoco lo que decía mi padre a propósito del tema, cuando salía con que la pereza era un enemigo al que había que abatir, «…y al enemigo, ni agua». Lo del enemigo aún no me ha dado por decirlo, pero como poco a poco voy repitiendo los patrones de mi madre, lo de que hay un ramalazo peligroso sí lo he nombrado. Además, lo menciono como hacía ella, como el que habla de una maldición, algo que llevamos puesto de serie, sin haberlo elegido, y contra lo que hay que luchar.

Yo creo, no sé si estarás de acuerdo, que hay un conjunto de costumbres, o de virtudes si quieres, que se aprenden en casa. Nadie aprende a vencer a la pereza a los veinte años, si no lo ha visto hacer desde pequeño, ni a tener ciertos hábitos elementales para la vida cotidiana, si no lo ha mamado en su casa. De hecho, Liviu, el chico rumano que lo arregla todo, dice que en su país se refieren a las personas desidiosas como esas que no tienen ‘los siete años de casa’. Cuando se lo he oído me ha parecido la Biblia. Una de las verdades supremas. También en Rumanía saben que lo que no se aprende en casa no hay forma de aprenderlo, o como decimos en España, que no se educa con discursos, sino con el ejemplo. Otra maldición, por cierto.

Rabindranath Tagore escribió un cuento sobre un ave ladrona que robaba el sueño de los niños. Acudía a ellos cuando dormían, y al llevarse el sueño de los ojos, los niños ya no podían dormir, los encontraban sus padres despiertos.

Pues la pereza es otra ladrona de sueños, pero no del tipo de sueños que contaba Tagore en su cuento, sino de los sueños que tenemos cada uno. El sueño de ser ingeniero, el sueño de aprender un idioma, el sueño de ahorrar. La pereza nos los roba poco a poco. Una siestecita, un recado que no es tan importante, y tantas y tantas chorradas que nos van alejando de nuestros sueños. Y el sueño de la pereza es hacer de cada cual un inútil. Así que ten cuidado con la maldición de la pereza. Es una ladrona de sueños.