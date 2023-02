Llamando a los alienígenas

Pero qué es eso de los globos que se pasean por el espacio aéreo? Vivimos en un mundo tan absurdo que ya no sabemos si tomarnos las cosas a risa o en serio. De repente, globos por todas partes y todo el rato. Cuatro de ellos han sido derribados por misiles americanos tras ser identificados como objetos voladores no identificados. Al parecer se trata de drones chinos que han vulnerado el juego del espionaje, pero el Gobierno de EE UU no lo ha explicado claramente. Es más, ha dado alas a la teoría de la invasión extraterrestre cuando un general de la Fuerza Aérea decía que «no se ha descartado nada en este momento». Con la autoridad de su chaqueta llena de medallas, aseguró que las hipótesis siguen abiertas después de que una periodista le preguntó con desparpajo americano si los objetos tenían procedencia alienígena: ¿qué son esas cosas a las que estamos disparando desde el cielo?

Debido a la confusión generada por las declaraciones del general, un portavoz del Departamento de Defensa tuvo que matizar después que «no hay indicaciones de que se trate de actividad extraterrestre». Cuando escuché este desmentido en las noticias, casi me dio pena. ¿No deberíamos desear que por fin lleguen los marcianos? ¿No deberíamos reconocer de una vez por todas que ya no podemos con esto, que el mundo nos ha sobrepasado, que todo se nos ha ido de las manos? ¿No deberíamos reconocer que hemos fracasado como custodios de este planeta? ¿No es más sensato desear que alguien del espacio exterior nos descubra y nos ayude a arreglar esto en lugar de estar maquinando expediciones en busca de otros mundos a los que huir y, seguramente, estropear como hemos hecho con el nuestro? Yo soy partidario de la invasión alienígena. Esa es la única esperanza que nos va quedando. Y esperemos que el comité de bienvenida sea más amable que el que se han encontrado los espías chinos. No hay por qué imaginar que vienen en son de guerra, eso sería tan mezquino como pensar que ellos son como nosotros, tan presuntuoso como creer que no pueden ser mejores. Cuando nuestra imaginación sobre el futuro está atrapada en visiones apocalípticas, epidemias devastadoras, catástrofes climáticas y tiranías robóticas, la única salvación que podemos esperar vendrá del cielo. Cuando el mundo era un lugar todavía habitable, optimista y con un horizonte de progreso, cuando había una naturaleza que conservar y ciudades que construir a escala humana, es lógico que se imaginara al alienígena como un intruso en el paraíso. Pero ahora que ya no hay paraíso, dejemos que nos muestren el suyo. Cuando ya se han hecho realidad todas las pesadillas imaginadas, es hora de admitir que el peligro no viene de Marte sino de las mentiras y engaños de nuestros gobiernos. El mundo es tan absurdo que cualquier cosa que deambula por el espacio se ha vuelto más fiable que un general del Pentágono. ¡No les disparemos!