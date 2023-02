Informajoven, 40 años

A veces se necesita tiempo para invertir en lo que quiera que dé importancia a nuestras ideas y pensamientos creativos, la mayor parte de las grandes innovaciones no surge cual destello imparable que se apodera de nuestra mente. La cotidianidad de la creación siendo conscientes, como artífices, de que realmente lo importante es la preocupación por hacerlo mejor. Conectar, designar, dar forma y contar con el respaldo de una política en bienestar social que asuma como valor global las necesidades que surgen desde lo más básico y llegan a la meta final de alguien joven que aún carece de experiencia. No siempre se ha podido contar con una institución que aborda la inclusión productiva, convivencia, justicia, hábitat, salud o autocuidado, cultura y recreación de un menor sin apenas beneficio. Y creo que en ese tema, desde hace cuarenta años, en esta región podemos sentirnos privilegiados.

Murcia, la periférica, la gran olvidada, la segunda comunidad que menos financiación recibe por parte del Estado. La que siempre reclama bajo el rezo de una plegaria con la boca pequeña no ser tratada como cuna de ciudadanos de tercera puso fin a una injusticia, gracias al esfuerzo de muchos que aún siendo vistos como actores secundarios, jamás se rindieron ante el despotismo de los cabezas de cartel. Por favor, no me hagan poner ejemplos de uno u otro caso. En el baile de ilusiones al que por mérito propio un día fuimos invitados, siempre nos tocó compartir pista con la más fea, bruta, injusta e inadecuada hasta que tocamos techo y nos llevamos la bola de espejos a nuestro olvidado rincón. Aquí nadie se achanta cuando lo que hay por demostrar va cargado de talento, gusto y calidad.

Desde 1982 podemos gritar con solemnidad que una vez alguien creyó firmemente en la juventud de su ciudadanía brindando oportunidades y alternativas jamás imaginadas. Pioneros y visionarios, creyeron antes que nadie en la inserción social y cooperativismo, sabiendo adaptarse a diferentes generaciones.

Desde hace semanas son ellos los que rinden homenaje a esos jóvenes que fuimos y de alguna manera formamos parte y supimos valorar todo lo que nos ofrecía el Informajoven. El Ayuntamiento de Murcia ha llenado sus calles con el humor de Raquel Sastre, la opinión de Ángel Montiel, la voz de Carlos Tarque, las viñetas de Salva Espín, la sorna sobre las tablas de Alejandro Campillo, la dulzura en la información que nos ofrecen Paloma Reverte y Encarna Talavera, la fotografía de Filemón, las críticas y noticias musicales de Jam y Sopena, las notas de magia brotando de guitarras acariciadas por Ross, Talismán, Alondra Bentley, Rozalén o Carmesí, los dibujos de Magius, el rap de El Piezas, la divulgación de Santi Cremades, el arte en todo su esplendor de Ángel Haro, la actuación de Carlos Santos, la pluma de Miguel Ángel Hernández y una eterna gratitud hacia ellos por mi parte.

Gracias Agencia 100x100 por vuestra creatividad y porque al querer incluirme junto a tan ilustres murcianos, amigos la mayoría, han conseguido que emocionadísima no pueda dejar de entonar el tema al que Alphaville diese vida, Forever Young.