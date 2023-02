Cambiar la cultura sanitaria

En el área III (Lorca, Águilas, Aledo, Puerto Lumbreras y Totana) llevan meses poniendo el grito en el cielo por la situación que atraviesa la asistencia pública sanitaria en esa comarca. La penúltima demostración de su descontento tuvo lugar el pasado jueves, cuando más de 2.000 personas salieron a que se les escuche. Gente a la que le han dado cita con neurología para el año 2024, listas de espera de más de un año para iniciar una rehabilitación que no puede esperar o personas que optaron por la sanidad privada para ser operados ante la desesperanza que le producía las largas listas de espera.

En Yecla, durante estos últimos meses, las manifestaciones se habían convertido en algo habitual ante la situación crítica que se vivía en determinados servicios; en Caravaca, los plantes de profesionales sanitarios en la puerta del hospital llegó a convertirse en una fotografía fija.

Pero si la situación en la Región comienza a desbordar las previsiones, en España la sanidad pública cabalga entre huelgas y manifestaciones, no solo de la sociedad, sino de los propios profesionales, con encierros casi a diario y conflicto en cada centro de salud.

En Murcia, un acuerdo para crear plazas de estructura, y con acuerdos importantes con enfermería, las aguas turbulentas no han desbordado el cauce, pero es bastante probable que de no cambiar nuestra propia cultura sanitaria, en cuanto suba un poco la marea, termine deteriorando un sistema que necesita más que nunca volver a encauzar el ‘Gran Río’ de la sanidad pública.

No podemos tener un servicios de urgencias 24 horas en cada barrio y en cada pueblo, no tiene sentido con los tiempos de desplazamientos que hoy en día existen y con una red de carreteras (autovías) que recorre la región de norte a sur y de lado a lado, querer tener camas UCIs en cada comarca, o tener neurólogos, urólogos, cardiólogos, oftalmólogos o traumatólogos 24 horas en el hospital de referencia, por la sencilla razón que no hay facultativos para cubrir todos los servicios. Porque encima de todo, queremos que la enfermería sea competente, que el médico de familia sea no solo eficaz, sino agradable, y que si vas a entrar a un quirófano, que sea esta tarde mejor que mañana, y que el centro esté limpio, tenga administrativos, auxiliares, técnicos de laboratorio, de rayos, de anatomía patológica y de farmacia, y encima, como guinda, le somos infieles al sistema enamorándonos a los que nos prometen bajar impuestos.

Así que al margen de poner sobre la mesa la necesidad de apostar por las políticas públicas en materia de prevención: tabaquismo, contaminación, nutrición, alcohol, etc., que rebaje sustancialmente el número de enfermos, es más necesario que nunca apostar por cambiar la cultura sanitaria del uso de los recursos públicos.

Si unificando determinados servicios en un solo centro lo convertimos en más productivo y eficaz, tendremos que asumir que desplazarse media hora hasta el centro hospitalario sería el menor de nuestros problemas, o que no podemos visitar urgencias cada vez que el termómetro marca 37,5 grados.

Si queremos seguir manteniendo un sistema público sanitario universal y gratuito, el millón y medio de murcianos no solo tenemos derechos sino también obligaciones, al igual que los profesionales sanitarios no pueden seguir bailando con la novia ‘sanidad privada’, en las horas que tiene que estar en su casa atendiendo a sus familisa, ‘sanidad pública’.

Nadie dijo que el camino para la sostenibilidad iba a ser un paseo por la Floración de Cieza.