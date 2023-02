La niña y el dios pescador

Es madre vegana de una niña igualmente vegana, de 8 años, la pobre, que decía (la madre) sentirse «devastada» porque obligaban a la cría a disfrazarse de pescadora en Carnaval como el resto de los niños de la clase: un temazo. La madre ha elevado su queja por imposición ideológica y falta de respeto a las creencias y sentimientos morales de su hija a las redes y las televisiones, ávidas de pienso barato, como los pollos de granja.

Como todo lo superfluo y lo extravagante (y qué hay más superfluo y extravagante que una mamá que se queja por el disfraz de Carnaval de su hija) este asunto abre debates insospechados, profundos. El veganismo animalista, ¿debe considerarse hoy una nueva religión? ¿Un credo político monolítico? Al judío y al musulmán se les descubría en la vieja España por su alimentación sospechosa. En Portugal, los judíos inventaron una falsa longaniza, la alheira de mirandela, para hacerse pasar por cristianos. ¿Son los veganos el pueblo elegido de hoy? Moralmente, creo que están por encima de mí, carnívoro. Les doy la razón en eso y les aplaudo la rectitud de la que yo carezco. Lo de las granjas es inhumano, pero está tan bueno el filetillo… Claro, también me parecen ridículos e hiperventilados. Lo son.

Los fanáticos son fans de su moral. Entenderíamos que un musulmán no quiera disfrazar a su hijo de cerdita Pepa Pig; que un conservador no permita a sus hijos el travestismo carnavalesco; que un progre woke no tolere que sus hijos se pinten la cara de negro porque ha leído que a los negros norteamericanos les molesta, y en Getafe nos deben estar mirando; y entenderíamos que un ecologista no quiera que sus hijos se vistan de toreros. ¿Qué hay de extraño, entonces, en que una madre vegana considere que vestirse de pescador es poco menos que andar con el uniforme de las Waffen SS?

La madre ha dicho en lo de Risto Mejide, a la pregunta de cuándo se hizo vegana su hija, que «desde que nació». Parece que, muerto Dios en términos generales, las pequeñas religiones proliferan como hongos en los pies de la identidad quebrada, y ni al bautizo esperamos para ungir a nuestros niños. Pero no olvide la madre cuál es la utilidad del Carnaval: amarrarnos al credo fingiendo que nos suelta. Señora: deje a su hija disfrazarse, es bueno suspender temporalmente el código moral. Disfrazar a su niña de pescadora es la forma más hábil de mantenerla en su idolatría al apio. ¡Siglos de tradición lo atestiguan!