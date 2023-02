La ley sisí y el cortejo

Muchos todavía ignoran que las leyes no cambian costumbres. Castigan culpables, pero el mundo sigue a su bola. No es poco, sino mucho, castigar culpables. Del efecto disuasorio de las leyes no es posible tener estadística. Así las cosas, quiero yo meter el bisturí de mi columna en esa herida abierta de esta ley que digo; esa ley que camino lleva de los 500 excarcelados, si no más, por delitos contra la libre sexualidad de las personas.

Vamos a ver, si ‘sólo SÍ es sí’, ese SÍ ¿se supone explícito? ¿De qué manera explícito? Hasta ahora, el cortejo era una de las más maravillosas y posibles aventuras de la especie. Y siempre contaba con el SÍ tácito. El cortejante esperaba las suficientes señales de la cortejada, o viceversa, para tener el primer contacto pre-erótico. Lanzarse sin ese acuerdo tácito y maravilloso era una temeridad que se pagaba con cárcel de codos interpuestos, barrera impenetrable, más que la muralla china. Y si se pasaba de exigencia de esclarecimientos, podía ver esfumados sus sueños. Aunque, dicen sabios, en el caso de cortejo varón a dama, el varón siempre fue tardío en decidirse. ¿Será verdad? Igual que dicen que el varón es un dron, en el cortejo, cuyo mando tiene siempre la dama. Bueno, casuísticas aparte, lo cierto y verdad, que dicen los ocurrentes de receta, es que no había un SÍ explícitamente verbal. Sí había un SÍ tácito, pero serio y seguro. Pregunto: ¿excluye la ley ésta de doña Irene y Mss. Pam esa variante de SÍ tácito y gozoso? Si, como me temo, sí lo excluye, habrá que dotar a la ceremonia del SÍ de las testificaciones pertinentes: ¿Grabación de vídeo de la afirmante de concesión de la gracia del primer beso y envío inmediato a registro ministerial? ¿Firma, también inmediata, de papel que se llevará en bolsillo de caballero/bolso de dama? ¿Llamada a testigos de buena fe que puedan dar razón, llegado el caso? ¿Buscar la cámara de seguridad callejera, pública, desde luego, y dejarse grabar faciendo el acto? Si hay que pasar por la concesión explícita del favor concedido, se acabó el cortejo. Es la firma de un contrato. El único testimonio válido es el de la dama, lo deja muy claro la ley. Aunque ya estaba claro antes. La demandante por agresión sexual no deberá demostrar nada. Basta su palabra. Con lo cual, se acaba con el innúmero porcentaje de casos de abusos/agresiones/violaciones por parte del indigno varón que tal comete. Pero se acaba también con el cortejo y su sacralización del entendimiento, de plazo medio o largo, entre parejas, sean sus usos sexuales los que sean. Pero, eso será para los especímenes del género humano, prudentes o cobardes. Una mayoría de ellos seguirán arriesgando el tipo. El cortejo no se acabará. Digo yo.