Mis recuerdos de la puta mila

Al calor mediático de la invasión de Ucrania se reaviva estos días el interés por revisar una vieja política que parecía estar destinada definitivamente al cubo de basura de la historia, como tantas otras cosas a las que nos habíamos acostumbrado después de varias décadas de ausencia de conflictos de agresión en suelo europeo. Me refiero al servicio militar universal obligatorio, una reversión notable de lo que hasta ahora parecía una tendencia imparable de dejar el asunto de la guerra en manos de profesionales. El susto de la invasión de Ucrania por las hordas de Vladimir Putin ha despertado viejos recuerdos y temores, especialmente en los países nórdicos o incluso en Alemania. La gran potencia centroeuropea por antonomasia parece despertar de un largo invierno de pacifismo militante, con un ejército mínimo obligado por su pertenencia la OTAN y siempre reluctante en sus compromisos militares de cara a las misiones bélicas de la Alianza.

Hablar de la mili inevitablemente me trae recuerdos de mis años mozos, en los que tuve que cumplir con las obligaciones del momento, sin conciencia alguna de lo que estaba haciendo y menos de que esa obligación ineludible (básicamente por pereza de no buscar algunas de las exenciones disponibles en esos momentos) significaría un período de catorce meses de pesadilla diurna. Porque eso era básicamente la mili: una pesadilla que en mi caso empezó cuando la policía militar fue a buscarme a la casa de veraneo de mis padres en La Manga para avisarme que tenía que presentarme en el Gobierno Militar de Murcia en un plazo improrrogable de dos días.

De momento me parecía algo irreal, pero esa irrealidad fue tomando cuerpo conforme pasaban las horas y conforme mis huesos dieron en un transporte de la Renfe atiborrado de supuestos conmilitones y cuya tremenda incomodidad no había percibido en toda su extensión hasta este día. El choque vital parecía asegurado. En vez de hacer los campamentos universitarios de rigor (los compromisos sectarios y placeres veraniegos siempre eran más acuciantes) dejé que la maquinaria militar ordinaria me alcanzara con el correspondiente soponcio que supone pasar de una vida universitaria regalada en Pamplona y Barcelona, a la maloliente realidad de un vagón de tercera. Ahí empezó una historia de supervivencia que no representó ninguna lección vital significativa, pero que ahora alimenta mis recuerdos como si de un protagonista de un film con tintes berlanguianos se tratara.

En aquel momento, en plenos albores de la incipiente democracia, yo era tan ingenuo que respondí afirmativamente a un test sobre ideas políticas que nos plantificaron delante en pleno Campamento de Instrucción, orgulloso como estaba entonces de mi participación en la fundación de las Juventudes de UCD, previa militancia con ejercicio incluido de cargos de responsabilidad en el Partido Demócrata Liberal de Joaquín Garrigues Walker y, en concreto, en sus Juventudes Liberales. Según supe después por un capitán cuyo hermano era diputado de UCD en el Congreso y con el que llegué a trabar cierta amistad, esa confesión de militancia política me costó ir al peor destino que en aquel momento existía en la jurisdicción de la Capitanía Militar de Cataluña: el Grupo a Lomo de la Brigada de Montaña en Lérida capital.

Del Campamento de instrucción en Figueras solo guardo los enfrentados recuerdos del padecimiento de un herpes en la cara, que me dispensó ese mes del afeitado (permitiéndome lucir una poderosa y llamativa barba de juventud) y los desayunos en la vecina Perelada con cava, pan tumaca y pernil en los fines de semana de la tan añorada libertad. Nunca sabe mejor un buen cava que tomado por las mañanas con tan apetitoso acompañamiento, como atestigua que se sirva desde hace pocos años en los buffet matinales de los mejores hoteles de nuestro país, para gozo y delicia de nuestros visitantes extranjeros.

Ya creía yo haberme hecho con el control de la situación y del entorno, cuando me di de bruces en el Grupo a Lomo cuya especializad logística era disponer de unos cañones que, convenientemente desmontados, se podían echar a lomos de los casi cuatrocientos mulos que compartían cuartel y rancho con casi dos mil aguerridos artilleros, entre los que me encontré yo mismo durante el período restante de cumplimiento de mis obligaciones con la Patria. La experiencia se saldó con un sufrimiento razonable, más que nada porque el insoportable olor que despedían las instalaciones a un kilómetro de distancia parecía ir disminuyendo conforme avanzaban los días. No era magia, era que te acostumbrabas al olor de los mulos como te acostumbras a la pestilencia de tu propia mierda.

La situación mental y la calaña moral de algunos de los residentes de aquel establecimiento militar se comprenderá mejor si desvelo un dato: había una media docena de ellos que se pasaron todo el año encerrados en el calabozo por haber sido pillados infraganti haciéndoselo con la mula de turno, tal era el estrecho nudo emocional que acababa uniéndolos a las sufridas bestias. Por mi parte no tengo queja alguna. Un alférez de Cartagena me localizó en mi batería y me propuso otorgarme amplias prerrogativas a cambio facilitar el traslado periódico de su estimada suegra desde la ciudad departamental hasta Lérida. Eso me facilitó las ansiadas salidas y excursiones de fin de semana. En cuanto al día a día, un acuerdo con el capitán de la compañía para utilizar mi cámara de super 8 para filmar las maniobras, justificó un cuarto a mi disposición donde pasaba leyendo y dormitando la mayor parte de la jornada con la excusa conocida y consentida de editar con mi propia moviola el celuloide previamente revelado.

La verdad es que entre viajes a Pamplona, Barcelona y Cartagena, la mili se me pasó en un plisplás. De aquella historia solo guardo el mal recuerdo de la gente que se apartaba cuando entrabas al estanco a comprar tabaco, atufada seguramente por el olor a mulo que desprendía. Tampoco eso me facilitó precisamente relacionarme con la muchachada local, especialmente en su versión femenina. Puta mili.

Recuerdos aparte, la mili fue una especie de ducha escocesa de la realidad de este país. Hice muy buenos amigos de educación y extracción social hasta entonces desconocidas para mi, que me ayudaron a entender mejor la mentalidad de mis compatriotas a lo largo del resto de mi vida. Eso me impulsa a apoyar en este momento el restablecimiento de un servicio social obligatorio de reducidas dimensiones y con orientación militar en la autodefensa ciudadana. Y sugiero que adopte la forma de milicias autonómicas, que complementen el ejército nacional profesional, siguiendo el modelo norteamericano de la Guardia Republicana. Al fin y al cabo, la obligación de participar en la defensa nacional sigue presente en nuestra Constitución y en las constituciones de la mayor parte de países democráticos. Y como estamos viendo en el caso de Ucrania, la libertad a veces hay que conquistarla y defenderla por la fuerza de las armas.