Amor interesado. Una mujer a un hombre, de unos treinta y tantos años, obviamente pareja, en el supermercado: «Encárgate tú de la fruta y la verdura, que yo me voy a la carnicería. No se te olviden las patatas». Él le responde, sonriendo pero marcando las palabras: «Claro, tú ahí a pedir lo que quieras, y yo a ponerme los guantes, sacar las bolsas, coger las cosas, pesarlas y pegarles la etiqueta, que siempre se me pega a mí al guante». Ella le da un besico en la cara y se va diciendo: «Eres mi machote favorito».

Sobriedad en el comer. Son las dos de la tarde. En el comedor-restaurante del hospital de La Arrixaca, una mujer se pone en la cola, cuando le llega su turno recoge una bandeja y su mantel de papel. Sigue avanzando, pasa por la bebida y no coge nada, pasa por las ensaladas y tampoco, pasa por los primeros y segundos platos, los mira y no elige nada. Por fin, llega a los postres dulces y es entonces cuando coge un plato con una napolitana de chocolate y lo pone en su bandeja con un cuchillo y un tenedor. Paga, se va a una mesa, y muy pausadamente va cortando trocitos y comiéndolos, mientras que los demás comensales se inflan a pasta, a pollo frito con tomate, etcétera. Y así, sin agua siquiera, se lo comió, se levantó y se fue como si hubiera tomado tres platos y postre.

Galicia ataca. Está circulando un meme por internet realmente divertido. Se ve a un hombre, muy serio, que dice lo siguiente: «Buenas noches. Este es un mensaje de advertencia para el Estado español… ¡Españoles, los gallegos os hemos enviado a Franco, a Fraga Iribarne, a Mariano Rajoy, a Núñez Feijóo, a Rouco Varela y a Marta Sánchez! ¡¿Nos vais a dar la independencia ya, o seguimos atacando?!»

Triste. Un amigo me dice: «Guerras, terremotos. Qué desastres tan horribles. Tantos muertos, tanta gente que se queda sin nada. Dicen que los edificios de Turquía, a pesar de estar situada en una zona de gran actividad sísmica, no estaban preparados para aguantar lo que ha ocurrido. Los seres humanos parece que no aprendemos. Lo único bueno que veo en todo esto es la solidaridad de muchos con estos países llenos de tragedias». «Más solidaridad con Turquía que con Siria», le respondo yo, «aunque sé que la situación siria es mucho más problemática, enfrentado el norte del país con el sur, con una sola frontera practicable, etcétera».

English spoken here. Este es el lema de Murcia en la feria de Berlín: ‘What water gives us’ (‘Lo que el agua nos da’). Está bien elegido, pues la frase contiene el mensaje de lo que desaparecería, toda esa riqueza de fruta y verdura que exportamos, si no nos dan agua, del Tajo, o de donde sea. Lo que también se ve es que aquí se habla inglés, es decir, que todas esas empresas suelen tener empleados que viajan por el mundo vendiendo sus mercancías en este idioma. Esperemos que puedan seguir haciéndolo.

Falta un detalle. En la barra de un bar, el jueves, un hombre lee este periódico y comenta: «Bueno, ya están hechos los equipos de los nuevos consejeros. Ahora solo falta que se pongan a trabajar».

No están visibles. El mismo hombre del bar, que me conoce de vista, me mira y dice: «Oiga, ¿usted sabe algo de Casado o de Teodoro? ¿Es que se han ido al extranjero?» «Pues, la verdad, no lo sé», respondo, «aunque yo también los echo de menos», añado.

Un Goya póstumo, por un día. Carlos Saura ha muerto. Pero nos deja sus películas, algunas inolvidables. Y sus magníficos documentales dedicados a la música y a la danza. Es lo que tiene el Arte. Que si es bueno permanece. Qué pena lo del Goya. Por un día.

Televisión. No se lo van a creer ustedes, pero estoy viendo un ‘reality’, el primero de toda mi vida. Y eso que, a veces, en un ‘zapping’, he visto a unas señoras estupendas en bañador y a unos cachas de esos que parece que se les va a romper la camiseta y se les va a salir un pectoral, y he pensado en quedarme un poco, pero no lo he hecho, porque, para comenzar, me acomplejo al comparar. Pero este me está gustando mucho. Es la versión española de Traitors, un ‘reality’ holandés que se está versionando en muchos países con gran éxito. Y está muy bien hecho. Interesa y distrae, que ya es bastante. Para alternarlo con otras series o películas, sirve.