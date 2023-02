Conspiraciones del Playmóbil

Estos días me ha tocado estar de enfermero. Un amigo, que no es de aquí y está solo, ha tenido que ir a Urgencias por un problema en la espalda, un pinzamiento en un nervio que lo tiene postrado en cama. La ambulancia lo recogió a las 4,30 de la mañana y a las 7,30 ya estaba en casa con el diagnóstico. He tenido que ir a la farmacia a por los medicamentos, 3,45 euros para relajantes musculares y contra el dolor, y estoy cuidando que el reposo relativo que le han mandado le sea lo más cómodo posible. Lo curioso de este asunto es que este amigo es de origen estadounidense, aunque recientemente ha adquirido la nacionalidad española, porque nació aquí y su madre era española, y no he podido dejar de imaginarme los gastos que se le irían sumando si hubiera estado allí, en USA, sin seguro y a pecho descubierto, como está aquí. La ambulancia, la atención en Urgencias y la medicación no le habrían salido por un total de 3,45 euros, eso seguro.

Estos días también han sido políticos. En la inauguración del local de la asociación lgtbiq+ de Lorca, cedido por el Ayuntamiento, he hablado sobre la posibilidad de que haya un retroceso de visibilidad, y por lo tanto de libertad, de las personas lgtbiq+, entre las que me cuento, claro. También he ido con amigos a la manifestación por la Sanidad Pública. En un momento determinado hemos saludado, desde lejos, a la madre de uno de ellos. Estaban mirando desde el balcón y al saludarnos a contraluz su figura se recortaba. Lo curioso, y grave, del asunto es que no podían asistir a esa manifestación porque estaban enfermos. En esa manifestación me he enterado, de primera mano, de lo mal que va la confección de una lista de confluencia entre las distintas fuerzas de la izquierda en Lorca. Eso no es una buena noticia para quienes defendemos la sanidad, la educación, la diversidad y todas esas políticas públicas que sustentan la sociedad que somos, y que la Constitución aspira a que seamos, un Estado social y de derecho. Les voy a ahorrar los detalles de la masacre pero a veces parece que la búsqueda de la verdadera izquierda incluye un baile de conspiraciones florentinas con mensajes oblicuos, puñaladas traperas y predicadores lanzando anatemas en plaza pública, como la de la candidata de Podemos a los actuales concejales de su partido en Murcia. Y si el escenario de Lorca fuera Florencia pues tendría un pase, pero es que no podemos competir en belleza, y créanme, tampoco en elegancia en los ardides a la hora de asestar la puñalada. Lo peor es que esas mismas maniobras se repiten a lo largo y ancho de la Región y es lógico que el espectáculo poco edificante haga que el público al que están destinadas esas listas se quede en casa entre anonadado y asqueado. Todavía estamos a tiempo. A los que juegan a las conspiraciones de playmóbil les recuerdo que hay muchas siluetas recortadas en los balcones saludando y que sobre sus hombros descansa la posibilidad de que sigan conservando la esperanza. Un poquito de porfavor y de altura de miras no vendría mal, por una vez.