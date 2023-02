Las trans y los trans

Creo recordar que he escrito varias veces que la vida es una elección constante en la que debemos establecer cuáles son nuestras prioridades. Esta obviedad me conduce a adentrarme en uno de esos jardines en los que, a veces, es mejor no meterse, porque cuando uno se sale de lo establecido como políticamente correcto puede salir mal parado.

En cualquier caso, los datos son los datos, aunque es verdad que el uso o la interpretación que se haga de ellos puede ser bien distinta y puede considerarse adecuada y acertada o, por el contrario, oportunista y hasta populista. Todo depende del color del cristal con el que se miren. No voy a dar más rodeos y paso a enumerar algunas estadísticas, que se aproximan a asuntos relacionados con la actualidad. La primera cifra es la de los casi cuatro millones de españoles que viven una situación de pobreza severa, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Más de 150.000 de estos pobres severos son de nuestra querida Región de Murcia, lo que porcentualmente nos sitúa como terceros en el podio nacional de Comunidades con más afectados por esta situación. Por otro lado, unos tres millones de personas padecen una enfermedad rara en España, de los que más de 79.000 están registrados en el Sistema de Información de Enfermedades Raras de la Región de Murcia. Su esperanza está puesta en la investigación para alcanzar tratamientos que curen sus patologías o que, al menos, mejoren sus condiciones de vida. Y para ello exigen a lo largo de este mes, en el que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras el 28 de febrero, normas europeas, estatales y regionales que establezcan este objetivo como prioritario. Además, hace justo una semana se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer y la AECC nos advertía de que esta enfermedad es cosa de todos, porque uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres la sufrirán en el año 2030. Vamos, que será como lanzar una moneda al aire, por lo que reclamaban más esfuerzos en investigación para incrementar el porcentaje de personas que sobreviven a este tremendo enemigo. Salud y bienestar deberían ser la prioridad de cualquier sociedad y, por tanto, de los Gobiernos que rigen su destino. Eso parece lo lógico, pero a los humanos nos va la marcha y, a veces, nos gusta más enredarnos y enfrascarnos en cuestiones que nadie niega que sean relevantes, pero cuya repercusión en la población es considerablemente menor. Ni lo cortés quita lo valiente ni conviene mezclar churras con merinas, pero los entre 14.000 y 25.000 transexuales que según la OMS hay en España tienen todo el derecho del mundo a ser lo que ellos quieran, como cualquier otro hijo de vecino, y a reivindicar sus derechos y atenciones, pero también es cierto que al lado de los pobres severos y de las personas con serios problemas de salud son una aplastante minoría. Curioso que un asunto en el que todos estamos de acuerdo, como es querer estar sanos y gozar de un mínimo bienestar, requiera menos tiempo y atenciones de nuestros tejemanejes y de nuestros medios de comunicación. Mientras que las cuestiones polémicas y que desatan debates encarnizados ocupen un protagonismo inversamente proporcional a su importancia estadística de afectados. Debe ser que les va lo de retarse en la arena política. Además, vivimos años convulsos en los que las minorías alzan la voz y son capaces de acallar a mayorías tan nutridas de argumentos y opiniones como de silencios, porque hay cosas que no se pueden decir. Un claro ejemplo es el de manifestarse en contra del aborto hoy en día. Quien defiende esta postura es defenestrado al rincón de pensar en qué puede estar equivocado, para curarse de ser un retrógrado que se disfraza de defensor de la vida para atacar los derechos de las mujeres. El aborto es una realidad desde que el mundo es mundo y, como tal, hay que prestarle la atención que merece, pero tampoco es ningún delito proferir que se es partidario de tratar de impulsar iniciativas y soluciones alternativas que eviten la terrible experiencia de abortar, en primer lugar a las propias mujeres que pasan por ella. Pues no, esto no se puede decir sin que te cuelguen mil y un sambenitos. Hasta el punto de que en lugar de llamar a las cosas por su nombre, volvemos a caer en eufemismos para alejarnos de términos malsonantes y tratamos de implantar nuevos vocablos como el IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), como si así se lograra hacer la experiencia menos traumática para quienes la viven. Se me ocurre que si invirtiéramos más en luchar contra esa pobreza severa y en investigación para tratar y curar enfermedades, se podría apoyar a muchas de esas mujeres que se ven abocadas a abortar porque supone una losa tremenda mantener a un niño o porque no quieren traer al mundo a alguien para que sufran tanto ellos como el recién nacido, a causa de una enfermedad. Pero no, esto es políticamente incorrecto decirlo. Las trans merecen respeto, tanto como cualquiera de nosotros, pero es innegable que son una minoría y que están de moda, lo que les otorga un gran poder de difusión y un impacto mayor en la sociedad que el de muchos otros colectivos mucho más numerosos. Ocurre algo similar, salvando miles de millones de diferencias, en nuestra política, con los trans, los tránsfugas, que también son minoría, también están de moda y también tienen más poder del que, en un principio, les otorgaron los ciudadanos en las urnas. Casos de tránsfugas abundan en nuestra política nacional y, sobre todo, en la regional. Basta con fijarse en la legislatura que agoniza, nunca mejor dicho, en la Asamblea. También los hay en nuestro Ayuntamiento, donde los concejales no adscritos (otra vez los eufemismos) ex del PSOE gobiernan en coalición con el PP y Ciudadanos. Precisamente, esta semana, la oposición de MC se ha referido a esta circunstancia transfuguista para responder a las peticiones de dimisión de los populares a su líder. El PP le pide que cumpla con sus propios estatutos que, según explican, exige que se marchen los condenados judicialmente. MC replica que esas normas se transformaron y solo exigen la dimisión por casos de corrupción, aunque añaden que la burocracia ha impedido culminar, de momento, los trámites de esta modificación. Además, contraataca y reprocha a los populares que son ellos los que incumplen sus propias reglas, al ignorar el pacto antitransfuguismo que les impediría formar gobierno con ediles tránsfugas. En definitiva, que entre unas minorías y otras, ya vemos lo que nos preocupa y nos ocupa en nuestra sociedad. Decíamos al principio, que la vida es una elección constante en la que debemos establecer nuestras prioridades. Ninguno somos nadie para exigir a nadie que renuncie o aplace sus deseos, pero estoy convencido de que nuestra absoluta prioridad para cuidar a nuestros niños pasa por tratar y curar sus enfermedades y por garantizar su mayor bienestar posible con un plato de comida en la mesa todos los días y un techo bajo el que calentarse. Dice nuestro sabio refranero que lo primero y principal ir a misa y almorzar y, si tienes mucha prisa, almorzar y no ir a misa. Pongamos orden en nuestras vidas y no dejemos que otros nos impongan el suyo, aunque haya cosas que no se puedan decir, porque son populistas o antipopulares. Elijan ustedes.