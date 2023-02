El paciente como epicentro del sistema público de salud

Los médicos, somos profesionales que con vocación, ilusión y esfuerzo, estudiamos durante años para intentar curar las enfermedades de nuestros pacientes, mejorar su salud y calidad de vida. Desgraciadamente, en el día a día, tenemos que convivir con una burocracia que, aún siendo necesaria para la asistencia a los pacientes, nos quita tiempo para desarrollar procedimientos propios de nuestra profesión que sólo nosotros por capacitación podemos realizar.

Hace años que médicos de familia y otros especialistas venimos denunciando esta situación, solicitando a los gestores medidas y personal auxiliar que nos libere de estas tareas, siendo escasos los resultados a día de hoy.

En este sentido, se ha especulado mucho en las últimas semanas y debatido en diversos medios, sobre quién debe emitir el parte médico de baja. Pues bien, según el artículo 2 del RD 625/2014 de 18 de julio del ministerio de Empleo y Seguridad Social «la declaración de baja médica, en los procesos de incapacidad temporal se formulará en el correspondiente parte médico de baja expedido por el médico del servicio público de salud que haya efectuado el reconocimiento del trabajador afectado». En definitiva, la norma no atribuye esta tarea a ninguna especialidad en concreto, sino a aquel facultativo que ha valorado y tratado al paciente.

Es labor de los gestores, por tanto, dotar a todos los facultativos de los servicios públicos de salud de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este trámite.

Pero sin duda lo más importante es no olvidar nunca que el eje fundamental del sistema sanitario, es el paciente; y todos los esfuerzos normativos van dirigidos a dar a éste la mejor asistencia posible: una asistencia integral y de calidad; en este sentido se promulgo en el Servicio Murciano de Salud y por su Director Gerente la Instrucción 1/2018 sobre la mejora en la continuidad asistencial a los pacientes entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. De esta forma, cuando un paciente es valorado por un médico del sistema sanitario público, éste dentro del acto clínico tiene la obligación de realizar las tareas burocráticas que deriven de dicho acto, lo cual debe concebirse desde el beneficio del propio paciente a quien, entre otras cuestiones, debemos evitar un innecesario deambular por distintos centros sanitarios.

Por tanto, si un paciente es atendido en cualquier servicio público hospitalario o extrahospitalario por una determinada dolencia, además de ser valorado con los medios que se consideren oportunos, si precisa un tratamiento deberán proporcionarle las recetas correspondientes, si está imposibilitado y no se puede desplazar, se le deberá cursar un transporte adecuado… y si precisa una baja laboral, ésta le deberá ser expedida en ese momento. Así, y solo así, estaremos cumpliendo con la letra y el espíritu de la normativa vigente, se garantizarán los derechos de los pacientes que deben ser el eje sobre el que giren los distintos servicios públicos de salud.

También la Administración debe garantizar la equidad en las prestaciones que recibe un paciente cuando es valorado o intervenido en hospitales y centros concertados con el SNS, a estos pacientes se les debe proporcionar también la documentación y trámites generados de dicho acto sanitario, al igual que si estuviera en uno público; no se pueden generar diferencias de trato entre pacientes por el hecho de haber sido intervenidos en un centro concertado y que a éstos, no se les proporcionan las recetas, no se les proporciona el transporte que precisan o la baja laboral, obligando a ese paciente que en ocasiones está limitado y con dolor a acudir al centro de salud y sufrir colas y esperas para que se le realicen estos trámites.

Por tanto, nuestra lucha no debe ser qué especialista sea el encargado de realizar la burocracia de los pacientes, ya que la legislación actual lo deja claro, sino conseguir que las labores burocráticas no nos absorban, que los gestores eliminen aquellas que no sean estrictamente necesarias y nos proporcionen las herramientas y el personal necesario que nos apoye en su agilización.