Hablando con lobos

Reconozco que me equivoqué con Pedro Sánchez. En principio pensé que se trataba de un político digno de tener en consideración. Enfrentarse una y otra vez a las cúpulas de un partido no es tarea fácil y el madrileño llegó hasta la presidencia del Gobierno en junio de 2018.

Hoy, cuatro años más tarde, si consideramos que la verdad nos hace libres, la coherencia creíbles y la cohesión fuertes, el actual presidente, con sus actos, se ha convertido en el paradigma de la mentira, la antítesis de la congruencia y el adalid de la ruptura. Es autor y víctima de un Gobierno de coalición y un partido sólido trocados en confrontación e inestabilidad, respectivamente.

Resumiendo mucho, solo la posición mantenida por Sánchez en torno a la conformación de Gobierno, la llamada ley del sí es sí y su percepción sobre el conflicto catalán, son sufientes para ‘retratar’ al personaje:

A) Tras las elecciones generales de abril de 2019, el presidente dijo: "Yo no podría dormir tranquilo si hubiese aceptado las imposiciones de Iglesias". Cuarenta y ocho después de las nuevas elecciones de noviembre del mismo año, se dieron ambos un cariñoso abrazo en el Congreso de los Diputados, escenificando lo que luego se confirmó, un Gobierno PSOE-Podemos palmeado con calor por sus colaboradores bilduetarras y separatistas.

Al parecer, sí que podía dormir tranquilo, el insomnio lo trasladó a los españoles y se acrecienta cada día al mismo ritmo que sus embustes y desfachatez.

B) No admite dudas que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, gestada por la ministra, esposa de Pablo Iglesias, Irene Montero, ha propiciado al día de hoy que más de 450 condenados se hayan beneficiado de las rebajas penales recogidas en su articulado, decenas de delincuentes hayan sido excarcelados.

Sin embargo, Pedro Sánchez calificó el pasado 22 de noviembre dicha parida legal como "la gran conquista del movimiento feminista", y añadió: "Es una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido". Tan convencido estaba hace dos meses como cuando el pasado 7 del corriente mes, ante el rotundo fracaso de su ley vanguardista dice: "Doy la cara y cuando hay un problema me empeño en resolverlo", y apostilla que "la Ley del solo sí es sí ha tenido efectos indeseados, y me quedo corto". El juego de las siete y media no es lo suyo, se pasó en la alabanza entonces y se queda corto en la crítica ahora.

C) Cuando el 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum ilegal de Cataluña, Sánchez lo calificó como delito de rebelión, pero, una vez ganadas las elecciones, indultó a los nueve condenados por aquel proceso (BOE 23/6/2021); suprimió el delito de sedición y modificó el de malversación, a fin de que, como aseguran sus beneficiarios, lo vuelvan a intentar.

Sánchez, que ha compartido amistades peligrosas, no puede cargar sobre la chepa de Iglesias, el Jorobado de Galapagar, la losa que sepultará al Gobierno de una coalición noqueada, ni la debilidad de un partido cuya secretario general cuestionan destacados militantes como González,Guerra, Lambán o Garcia Page.

No estoy convencido de que Sánchez haya dormido bien hasta ahora. No obstante, presiento, tal y como lo vamos conociendo, que el insomnio le viene ahora. Sospecho que lo único que le quita el sueño es dormir fuera de Moncloa y sin el paraguas del PSOE, pues no solo ha conseguido destrozar el Gobierno de coalición sino también debilitar fuertemente su partido, y ambas cosas conducen a la derrota electoral.

Por contra, el pasado día 4, Feijoó exponía en Valencia un partido unido en torno a su liderazgo apoyado en los expresidentes Aznar y Rajoy. Cohesión se llama a eso, que ha de ir siempre revestida de verdad y coherencia.

El final del presidente Sánchez es el resultado de haber bailado durante su mandato con lobos, lobas y lobes. Como el teniente John Dumbar (Kevin Costner) terminará preso de su rebeldía orgánica y vileza institucional dando cuenta ante los suyos, el pueblo español.