A perro flaco

Hace unos días hubo un tremendo terremoto entre Siria y Turquía. Bueno yo creo que ya lo sabes. Lo que le faltaba a esa pobre gente.

Antes de que ocurriera el terremoto, si alguna vez salía en mi tele una de esas telenovelas que se han puesto ahora tan de moda, me quedaba de piedra de ver a algunos personajes vestidos con sus mejores galas, pero caminando entre calles de tierra, o subiendo escaleras desconchadas bajo marañas de cables, de esos que da miedo ver colgando. Me parecían unos paisajes surrealistas, más aún si eso era para hacer bonito en la serie. A veces nos daba la risa porque había oído comentar a alguien que los turcos eran muy parecidos a nosotros. No lo dudo, aunque, hombre, nuestras calzadas están asfaltadas, en general tenemos aceras, y no todos los cables amenazan con caer sobre nosotros.

Todas estas frivolidades para entretenernos se caen ante la magnitud de una tragedia que, de haber ocurrido en lugares bien construidos, no habría sido de tales dimensiones. Es verdad que no se esperaba un terremoto así, y que por lo visto no se había dado un movimiento sísmico desde hacía más de doscientos años. Y que donde ocurra un terremoto de esa intensidad, desde luego hay muerte y destrucción. Pero sin duda la escasa calidad y solidez de los edificios, algunos de ellos totalmente reducidos a escombros tras el terremoto, han multiplicado el número de víctimas y de daños.

Será muy difícil reconstruir esas regiones, y la total destrucción de la zona arroja pocas esperanzas de encontrar con vida a quienes estuvieran en sus casas en el momento del terremoto, que encima ocurrió de madrugada, cuando casi todo el mundo dormía. También es mala suerte.

Charlie Hebdo, la revista que llaman irónica pero que yo considero faltona, no ha podido evitar la ocasión para meter de nuevo el dedito en la llaga, diciendo que ahora ya no hace falta enviar tanques a Siria (porque el terremoto ha terminado de aniquilar al país). Es una gracia de pésimo gusto, pero que da en el clavo, porque es lo que les faltaba a estos pobres. Yo considero más apropiado, ya sabes lo que me gusta el refranero, decir que a perro flaco todo son pulgas.

La generación equivalente a la nuestra, en esos países, sólo ha conocido guerra, hambre, pobreza y destrucción. Qué quieres que te diga, me parece tristísimo. No quiero cambiarme por ninguno de ellos, claro, no llega a tanto mi sentido de la filantropía, pero no puedo remediar pensar qué nos habría pasado a nosotros de haber sido el terremoto aquí.

Aunque no hemos elegido, ni los turcos o sirios ni nosotros, vivir donde vivimos (bueno, algunos sí) la visión de personas encontradas vivas, de milagro, sacadas de entre los escombros, y la tristeza de la cantidad de gente que no saldrá de allí, porque en ese país no son blancos, allí no hay petróleo, y tampoco son socios estratégicos de ninguna potencia, me da mucha pena. Pobre gente.