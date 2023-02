Puesta de sol en Waterloo, estar en el paraíso (The kinks)... Alcanzar la madurez, cómo si fuera algo sencillo, pasar de los cuarenta y sentirte en plenitud.

A nosotras, por el hecho de ser mujeres, a veces se nos exige demasiado y nos perdonan lo justo, no tenemos otra que vivir en plenitud sintiéndonos serenas, confiadas y serenas aunque los simpáticos síntomas de la perimenopausia empiecen a asomar la patita. Nos piden el carnet de la experiencia, el sentido común y la paciencia, nos exigen un certificado de emprendedoras y empoderadas para poder levantar la barrera antes de una sesión de crecimiento personal en el gym, otro lugar al que asistes con la única intención de no volverte invisible.

Venga, pues hoy toca quitarse los miedos, que para eso eres una valiente. Nada debe suponer una limitación, da igual si tus hijos siguen bajo la única protección de tu ala, el nido no está vacío, y la súperwoman que debes ser ha de reflejarse en el comportamiento de tus vástagos. No entiendes cómo ha pasado, pero un día te has convertido en una mujer madura y quieres olvidar que en esas décadas ya vividas has llorado demasiado, ha llegado el momento ideal para que el valor de la experiencia negocie con la reciprocidad, ahora tienes la virtud de apreciar el auténtico temple del que quieres cerca, y sólo por el mérito conseguido para decir tu edad sin titubear ya entendiste todo.

¿No crees que va siendo momento de parar y dejarse llevar por una merecida lujuria? Si, esa liviandad casi deshonesta que aún sorprende al moderno más ilustrado, mensaje críptico y censurable este que pretendo. Justificar la positividad de una sexualidad libre y realista, queda sometida a tragedia moral si quien la cuenta es una madre separada. Intolerable, pecado hasta para el agnóstico que, al verte defender una actividad sexual saludable cuenta con el beneplácito social para tacharte de frívola. Nena, mucho cuidado con estar siempre donde debiste y poco donde quisiste, eso o rebelarse.

Ya has pasado el ecuador de una vida y va tocando que la interacción de algunos factores den sus frutos. Visibilizar la intimidad sexual a según qué edad es, aunque suene paradójico, señal de que vas ganando la partida a una vida exigente. Recuerda que la señora Robinson (Anne Bancroft) en El Graduado (Mike Nichols, 1969) siempre será inmortal, podium como fantasía en la mente de los que sueñan con ser seducidos por el entusiasmo de la que no contempla una franja de edad, la que se encara al día con la ilusión de vivir enriquecedoras experiencias, sin limitaciones ni prejuicios al permitirse mostrar la huella de una vida en la que ya estás de vuelta.

La impavidez para muchas es el momento, conste que esto no es un alegato de coach taciturna, aquí no hay lugar para la soberbia, ya no andamos con la necesidad de que todo sea favorable ni tampoco una utopía, imperturbabilidad es tener el conocimiento certero de que son, somos las señoras las que movemos el mundo y porqué no, las caderas.