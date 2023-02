Tengo una amiga a la que no le gustó la serie The White Lotus. No pude convencerla de sus maravillas y eso que estábamos en el bar Plan 9, era de noche, bebíamos cerveza y sonaba buena música, como en los mejores tiempos. Decía que era demasiado realista, los personajes podíamos ser cualquiera de nosotros, «y es tan decepcionante todo». Más tarde recordaba esa frase, se me había quedado atravesada. Todo en la vida termina por decepcionarte. Las ambiciones, la vocación, el trabajo, los viajes, el cuerpo, la amistad, el amor, el matrimonio, los sueños. Todo aquello que perseguimos se aleja en el mismo momento en el que creemos tocarlo. El tiempo de espera no se acaba nunca y las fuerzas flaquean y se agotan. En una entrevista le preguntaban al actor Carmelo Gómez por qué de repente había desaparecido del cine después de haber permanecido en la cima durante un tiempo. «Me fui cuando vi que me echaban. Se fue corriendo la voz de que estaba mayor, de que había perdido la mirada». Se desilusionó. Pasamos de la ilusión a la decepción en el pestañeo de una vida, y olvidamos lo que hay en medio. Nos quedamos con los pedazos, y lo sabemos cuando nos damos cuenta de que es lo mismo reír que llorar, pues hemos aprendido que la vida es muy corta y no demasiado importante. No es exactamente un fracaso, sino una inofensiva y melancólica decepción.

Y cuando llega la decepción es momento de volver a casa, volver al origen, el lugar donde aprenderemos a sobrellevarla si logramos recuperar ese algo indefinible que tenía el poder de compensar la amargura del fin. Cuando creíamos que las cosas todavía se podían arreglar. Cuando creíamos que la vida era un juego muy serio, algo grave y ligero a la vez, como la silueta de los pájaros que cruzan el cielo en pleno invierno. Si no hay destino, hay belleza en el instante. Parece invisible, pero está ahí a la espera de ser conquistado, como un resplandor oculto entre nubes. No es el logro lo importante, sino el propósito. Hay que aferrarse a él y no soltarlo jamás, porque no tenemos otra cosa. El hogar es indestructible, inasequible a la decepción, porque allí están acumuladas todas las esperanzas. Cuando echamos la vista atrás nos da la impresión de que el mundo era más ligero y fácil que ahora, que había menos amenazas y ansiedad, la vida parecía más consistente y menos frágil. Pero no es verdad. Somos nosotros los que hemos cambiado, atrapados en la trampa del antes y el después. La vida empieza cada día. La decepción es verla pasar de largo. Y solo hay un antídoto contra la decepción: celebrar la vida. La alabanza. La gratitud, que no distingue lo grande de lo pequeño, los éxitos de los fracasos. Lo saben algunos poetas, y los niños. Lo que éramos y podemos seguir siendo.