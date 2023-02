Murcia en el recuerdo

Podría tratarse de una oda a Murcia o a mis años universitarios, pero creo que me quedaría corta. Murcia me dio todo lo que necesitaba con 18 años. Eran los 90 y sonaban los Smashing Pumpkins antes de su disolución. Los veranos estaban cargados de sueños imposibles y juramentos de amor, con un calor plomizo que sólo remediábamos dándonos chapuzones en el agua y por las tardes en la playa de los Jesuítas, donde la arena estaba más fresca, justo en la parte de atrás, mientras soñábamos con quién sabe qué cosas y seguramente contándonos trivialidades.

Elegí Murcia porque elegí Derecho, o más bien al revés. Allí la Facultad tenía ‘fama’ y puestos a estudiar tochos, mejor en un sitio con renombre.

Pronto aprendí que Murcia iba a ser más que mi ciudad universitaria, y que todo lo que rodeaba aquellos años tenía que ser recordado por los siglos de los siglos. Porque para eso una sólo tiene 18 años una vez y por aquel entonces pocas preocupaciones.

El olor a limón pronto se me quedó grabado en la pituitaria, aquel día del Bando que probé un paparajote. Qué soberbios días de primavera, cuando todo parecía empezar y los sueños y las risas impregnaban los días azules. No había redes sociales, pero igualmente socializábamos incluso mejor que ahora. Enseguida me percaté de que un paseo por Trapería podía significar la belleza de siglos de historia, y que una marinera me supiese a sonrisas y días de gloria.

Tal vez nunca volvería a esa época, porque dicen que no es bueno mirar atrás, pero sí a su recuerdo, a la biblioteca de la Facultad que, además de lugar de estudio, era lugar de reunión, a las empanadillas con ensaladilla de la cafetería.

Incluso a los días de desamor, de no saber muy bien qué quería, a estar sola o a estar confundida. Al recuerdo de los veranos que terminaban toda vez que media Murcia se volvía a la ciudad.

Los días grises, sí, también recordaría los días grises, que hay muy pocos en Murcia, y seguramente coincidían con mi replanteamiento muchas veces sobre si me gustaba el Derecho. Ah, el Derecho: lo aprendí a querer mucho después de los 18 años.

Hace tiempo que no vuelvo a Murcia. Este año quiero volver. Ya, ya no es lo que era, ni la primavera es la que viví. Antes no había tranvía, y recorría la ciudad a zancadas y con el futuro tan lejos que sólo me podía permitir el carpe diem.

Ahora ya es ese futuro, y yo soy algo mayor. Pero lo que Murcia me dio fue la belleza de vivir, de exprimir la existencia, de bailar hasta el atardecer.

Los Smashing Pumpkins se separaron, y yo a veces escucho aquella música. Y me traslada al sentido de la juventud, de lo que soñamos y sobre todo, gracias Murcia, de lo que fuímos.