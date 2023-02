Ser liberal

Anda preguntando Sánchez, con mimo y voz de escandalizado, si alguien en España cree que, de verdad, él busca una solución de Estado, en España, de tipo bolivariano colectivista. Lo hace en forma de interrogación retórica, como sintiéndose ofendido de que se pueda pensar algo así de él. Bien, no voy a alardear de lectores, pero cualquiera que me haya leído estas semanas atrás, sabrá que yo, por lo menos, sí pienso así. Y no soy el único, desde luego. Su manera de gobernar ha sido repartir entre los suyos, y hacer política electoral. Objetivo: no ser desbancado nunca por unas elecciones. Lo último, ya lo ha visto, es reaccionar ante el desastre de la Ley Sissí, no por el peligro social de los agresores y violadores excarcelados, sino por el ruido mediático y la huida de votantes de la urna socialista. Es un gobernante electorero exclusivamente. Le encanta repartir, no promocionar riqueza. La riqueza creada y expandida crea burgueses liberales. Y eso es la ruina del socialismo, moderado o no. Y no digamos del comunismo, cualquiera que sea el disfraz usado: IU, Podemos, Sumar…

Yo soy liberal, postura que es más un talante que una militancia. Y desde ese liberalismo de carácter, sí veo a todo lo actuado por Sánchez como paso previo a lo bolivariano. Acaparar el Estado, haciendo de las instituciones, de todas las instituciones, una sucursal del Gobierno, sólo puede tener como finalidad, acabar con la alternancia –irregular, claro– de las distintas sensibilidades ideológicas en el Gobierno. Hasta ahora había sido así. Veremos qué pasa en diciembre. El 11M hubo suceso traumático, calculado y terrorista, que dio un vuelco total a las previsiones de encuestas. ¿Habrá algo parecido en Navidad? Crucemos dedos. Mi postura sería la misma ante un Gobierno de las derechas que operase en idéntico sentido: política electoralista, reparto entre los propios, y apropiación gubernamental de los medios e instituciones que debieran ser independientes. Si Sánchez tuviera una mínima cuota liberal, contemplaría marcharse si la libre voluntad ciudadana así lo manifestase en las urnas. Pero como buen izquierdista extremo (postura que él adopta para disimular su mera ambición personal), no cree que el voto democrático sea forma correcta de decisión política. Y trata de manipularlo, engatusarlo, enmascararlo, y, en definitiva, de menospreciarlo. El voto puede equivocarse, piensa en su mente, mixta de egolatría e ideología ultraizquierdosa, alérgica al voto libre. Y, antes de que se equivoque, hay que dirigirlo primero, y, en su caso, manipularlo después con una buena dosis mixta de Correos e Indra. El pueblo vota mal, muy a menudo, y hay que ayudarlo a que vote lo que más le conviene, que es lo que la izquierda quiere. Yo, ya les digo, soy liberal, y creo en la libre expresión del voto. Sánchez, no. Sus aliados, menos.