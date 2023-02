Ni Región ni políticas para jóvenes

Llevamos tanto tiempo con las mismas políticas que ya estamos acostumbrados a que en 28 años de Gobiernos del PP, el Gobierno regional no haga nada.

Todo es culpa de otros, ahora de Sánchez, lo suyo, lo mío y hasta lo de tu vecino de al lado.

El Partido Popular se dedica a confundir a la gente, eludir sus responsabilidades y responsabilizar a otros de su mala gestión, en lugar de solucionar los problemas de los jóvenes de la Región.

Podríamos decir que somos la comunidad con mayor fracaso escolar y que el Gobierno regional del PP está cómodo con esas cifras; de hecho, le gustan al consejero de Educación actual, brazo armado de la consejera anterior. Pero a los que de verdad les gusta el fracaso escolar es a los sucesivos presidentes autonómicos que hemos tenido en los últimos treinta años.

Menos educación siempre es mejor para el PP, para sus bulos, sus mentiras, sus estrategias continuadas, repetidas y ya cansinas de cambios de Gobierno al pito de la prórroga y presupuestos que nunca se ejecutan. Todo cambia para que todo siga igual.

Que alguien de los que lean esto me diga una política regional que haya salido victoriosa en esta legislatura. Me conformo con una. Lo que me gustaría saber es qué haría esta Región sin sus Ayuntamientos, que tienen que hacerse cargo de financiar servicios tan esenciales como los CAVI, guarderías, conservatorios, servicios sociales. En definitiva, gobiernos municipales sin financiación que se estrujan los sesos para mantener los servicios de los que el Gobierno regional debería encargarse y, sin embargo, no paga.

Pero de ahí nos vamos a Madrid: un viaje por San Gerónimo, la Moncloa y por Nuevos Ministerios (hay más, pero están cerca). Se aprueban presupuestos con muchas medidas y, por primera vez, con planes de choque para la gente joven. ¡Hey! si me estás leyendo, piensa en si conoces a alguien al que le hayan dado beca, ayuda adicional de cuatrocientos euros, bono cultural, bono al alquiler joven, ayudas al alquiler, alguien que tenga bono transporte de Cercanías gratuito o que le hayan reducido el precio del transporte público gracias a los fondos que ha destinado para ello el Gobierno de Pedro Sánchez.

Dime si conoces a alguien que esté con algún plan para encontrar trabajo, especialmente si es joven. 1.500.000 euros hay para esto. En total, si eres joven y vives en la Región, el Gobierno de España ha invertido más de sesenta millones de euros en ello para ti. Fíjate lo malo que es Pedro Sánchez.

¿Sabes qué es lo que ha invertido el Gobierno regional? Poco, muy poco. Muestra de ello, el 34,6 % de ejecución del capítulo de Inversiones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a fecha de 30 de noviembre de 2022.

El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, excepto si eres joven y de la Región de Murcia, que ahí está mejor en el bolsillo de los enchufados del PP que, por lo que parece, según los numerosos indicios que se están investigando, se lo echan al bolsillo del Puerto de Cartagena y en otros tantos sitios.

El PSOE gobierna en la mayoría de Ayuntamientos de la Región de Murcia, en casi 30 de los 45 municipios que tenemos en total. Y allí es donde más se nota la buena política y el concejal de Juventud que se está dejando la piel por traer subvenciones, poner programas en marcha o generar espacios suficientes para que los jóvenes no quieran o tengan que irse de su pueblo para buscar ocio o trabajo. El municipalismo es tremendamente importante, tanto que suple la parálisis del Gobierno regional. ¿Y si jugamos a llevar las políticas de los Ayuntamientos a la Región? Con Región, con Murcia y con Políticas Juveniles.